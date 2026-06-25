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25.06.2026 15:30

PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały list intencyjny ws. odbudowy energetyki Ukrainy

Szefowie PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali w Gdańsku list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że polskie firmy powinny wziąć udział w tym procesie.

Do podpisania dokumentu doszło w czwartek podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026). W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wiceprezes PGE Katarzyna Rozenfeld oraz prezesi: Ireneusz Fąfara (Orlen), Grzegorz Kinelski (Enea) i Grzegorz Lot (Tauron). Obecni byli również minister aktywów państwowych Wojciech Balczun oraz wiceminister Eliza Zeidler.

Balczun zaznaczył, że odbudowa Ukrainy to największe przedsięwzięcie tego typu od czasów II wojny światowej, którego wartość – według Banku Światowego – przekracza 500 mld dol.

– Nie wyobrażam sobie, aby polskie firmy nie brały w nim udziału. Dzisiejsza inicjatywa połączenia sił największych spółek energetycznych Skarbu Państwa jest tego najlepszym dowodem – powiedział.

List intencyjny ma na celu koordynację działań największych krajowych firm paliwowo‑energetycznych przy wsparciu odbudowy i modernizacji zniszczonego wojną systemu energetycznego Ukrainy.

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Źródło: PAP. Planujemy rozbudowę tematu

Siedziba Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie
Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) poinformowało o publikacji dobrych praktyk dotyczących sponsorowania sportu przez spółki Skarbu Państwa. Fot. PAP/Radek Pietruszka
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