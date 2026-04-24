USA: aresztowano żołnierza, który miał wykorzystać poufne informacje o obaleniu Maduro do zakładów na Polymarket

Aresztowano żołnierza sił specjalnych USA, który miał zarobić ponad 400 tys. dolarów, stawiając na obalenie przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro na internetowej platformie predykcyjnej Polymarket – ogłosił amerykański resort sprawiedliwości.

Starszy sierżant Gannon Ken Van Dyke uczestniczył w przygotowaniach do tej operacji. Wojskowy został oskarżony o wykorzystanie poufnych informacji rządowych dla własnych korzyści, kradzież informacji niepublicznych, oszustwa i nielegalne transakcje finansowe.

Po operacji z 3 stycznia, w czasie której amerykańscy komandosi pojmali Maduro w Caracas, media zwróciły uwagę na podejrzane transakcje na platformie Polymarket. Anonimowy inwestor w tygodniach poprzedzających operację kupował kontrakty przewidujące atak USA na Wenezuelę i zarobił na tym 410 tys. dolarów.

„Naszym żołnierzom powierza się utajnione informacje, by wykonali swoją misję tak bezpiecznie i skutecznie, jak to możliwe, i nie wolno im używać tych wysoce wrażliwych informacji dla własnych korzyści finansowych” – oświadczył pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche.

To prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy Departament Sprawiedliwości USA postawił zarzuty dotyczące użycia poufnych informacji w zakładach na giełdach predykcyjnych – podaje Reuters.

Rynki predykcyjne, takie jak Polymarket, oferują możliwość zakupu kontraktów „tak” lub „nie” dotyczących przyszłych zdarzeń, od sportu, przez rozrywkę, po politykę i gospodarkę. Stwarza to okazje do olbrzymich zysków dla osób dysponujących poufnymi informacjami.

Polymarket: współpracowaliśmy z Departmantem Sprawiedliwości

Do sprawy odniósł się Polymarket. W oświadczeniu opublikowanym na platformie X napisano: „w zeszłym miesiącu opublikowaliśmy nasze ulepszone zasady integralności rynku, mające na celu zwalczanie handlu informacjami poufnymi. Kiedy zidentyfikowaliśmy użytkownika handlującego tajnymi informacjami rządowymi, skierowaliśmy sprawę do Departamentu Sprawiedliwości i współpracowaliśmy w dochodzeniu".

Firma dodała, że handel poufnymi informacjami za pośrednictwem jej platformy jest niedozwolony. Szef działu prawnego firmy, Neal Kumar, dodał w osobnym wpisie, że użytkownicy Polymarket nie są anonimowi. „Dzisiejszy dzień pokazał, jak łatwo jest znaleźć i oskarżyć osoby dopuszczające się handlu informacjami poufnymi, gdy rynki działają w sieci" – napisał.

Today proved just how easy it is to find & charge criminal insider trading when markets are onchain.



It's not anonymous — you will be found just like this guy. We appreciate the recognition from SDNY & will continue to work with gov’t authorities to prosecute bad actors. https://t.co/dUpUzZyY1y — Neal Kumar (@HereComesKumar) April 23, 2026

Polecamy: Gwałtowny skok obrotów tuż przed oświadczeniem Donalda Trumpa. „To może być zdrada stanu"

Źródło: PAP/XYZ