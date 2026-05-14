USA wstrzymały przerzut żołnierzy do Polski? MON: to dotyczy Niemiec, nie nas

Medialne zamieszanie wokół przerzutu amerykańskich żołnierzy do Polski. Jeden z portali wojskowych z USA napisał, że Pentagon nie wyśle do naszego kraju 4 tys. wojskowych. MON jednak dementuje te kwestie i tłumaczy, że decyzja USA dotyczy Niemiec.

Wszystko zaczęło się od wpisu portalu Army Times na X. „Armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 r. – przed inwazją Rosji na Ukrainę” – czytamy.

„To nieprawda. Ten komunikat dotyczy Niemiec. Nie dotyczy Polski. Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich” – skomentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na X.

Głos zabrał też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Ta sprawa nie dotyczy Polski – wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności Sił Zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO” - napisał w sieci wicepremier.

Wicepremierowi wtórował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. „Bardzo ważne! Odwołanie rotacji US Army nie dotyczy Polski” - napisał na X.

Co napisał Army Times?

Według amerykańskiego portalu Pentagon odwołał przyjazd 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, czyli ponad 4 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem. Informację miał potwierdzić przedstawiciel sił lądowych, jednak sam Pentagon nie odpowiedział na pytania. Część tej grupy bojowej jest już w Polsce, wysłano także sprzęt. Dlatego portal pisze o zaskoczeniu wśród żołnierzy.

Przyczyny, według „Army Times”, są finansowe. Według wiceszefa komisji senatu ds. sił zbrojnych Jacka Reeda w budżecie sił lądowych jest deficyt w wysokości 2 mld dolarów. – Otrzymałem niepokojące doniesienia o możliwości odwołania rotacji szkoleniowych, ograniczeniu liczby godzin lotów oraz redukcji zasobów szkoleniowych Gwardii Narodowej i Rezerwy – stwierdził.

W 2025 r. Pentagon wycofał z Rumunii jedną rotacyjną brygadę wojsk USA. To wywołało krytykę komisji sił zbrojnych Kongresu oraz polityków zarówno Demokratów, jak i Republikanów.

Na początku 2026 r. Kongres wpisał do budżetu Pentagonu zakaz redukcji amerykańskich sił zbrojnych w Europie poniżej poziomu 76 tys. na więcej niż 45 dni, dopóki szef Pentagonu i szef Dowództwa Europejskiego (EUCOM) nie przedstawią Kongresowi uzasadnienia decyzji.