USA zmniejszą liczbę brygad w Europie. Powrót do stanu sprzed wojny w Ukrainie

Departament Wojny USA zdecydował o zmniejszeniu liczby Brygadowych Zespołów Bojowych do stanu z 2021 r. – przekazał rzecznik resortu. Dodał, że opóźni to rozmieszczenie sił w Polsce, którą wskazał jako wzór dla reszty Europy.

„Departament Wojny zmniejszył łączną liczbę Brygadowych Zespołów Bojowych (BCT) przydzielonych do Europy z czterech do trzech. To przywróciło liczbę BCT w Europie do poziomu z 2021 r. Decyzja ta była wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu skoncentrowanego na obecności sił zbrojnych USA w Europie” – napisał rzecznik ministerstwa Sean Parnell na platformie X.

The Department of War has reduced the total number of Brigade Combat Teams (BCTs) assigned to Europe from four to three. This returns us to the levels of BCTs in Europe in 2021. This decision was the result of a comprehensive, multilayered process focused on U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) May 19, 2026

„Skutkuje to tymczasowym opóźnieniem rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Polsce, która jest modelowym sojusznikiem USA” – dodał rzecznik Pentagonu. Zapowiedział jednak, że Waszyngton utrzyma „silną obecność wojskową w Polsce”.

„Polska okazała zarówno zdolności, jak i determinację do samoobrony. Inni sojusznicy NATO powinni pójść w jej ślady” – podkreślił.

Zapowiedział też, że o końcowym rozmieszczeniu sił USA w Europie zaważy „dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA, a także możliwości naszych sojuszników w zakresie zaangażowania sił na rzecz obrony Europy”. Podkreślił, że Departament Wojny [oficjalnie Obrony – przyp. red.] realizuje w ten sposób program prezydenta USA Donalda Trumpa „America First” – „Ameryka na pierwszym miejscu”. Oznacza to, że Waszyngton będzie zachęcał europejskie kraje do przejęcia głównej odpowiedzialności za obronę Starego Kontynentu.

„Departament przedstawi więcej informacji we właściwym czasie i we właściwych okolicznościach” – skwitował.

We wtorek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk USA w Polsce. Miał to potwierdzić szef Pentagonu Pete Hegseth, stwierdzając, że „Polska może liczyć na Stany Zjednoczone”.

Tego samego dnia wiceprezydent USA J.D. Vance zapewnił, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to „jedynie opóźnienie rotacji”.

Ilu żołnierzy USA stacjonuje w Polsce i w Europie?

Brygadowe Zespoły Bojowe tworzy ok. 4–4,5 tys. żołnierzy ze sprzętem. W ich skład wchodzi brygada pancerna, zmechanizowana lub piechoty wraz z artylerią i oddziałami wsparcia. Obecność USA w Europie jest jednak szersza i obejmuje m.in. personel baz wojskowych.

Obecnie w Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich. Zdecydowana większość to obecność rotacyjna, i taki był też przypadek brygady, której przerzut do Polski wstrzymał Pentagon.

W całej Europie, wliczając stałą i rotacyjną obecność, jest to od 80 tys. do 100 tys. żołnierzy. Najwięcej – ponad 30 tys. – stacjonuje w Niemczech.