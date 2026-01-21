Ustawa praworządnościowa i nowela o KRS będą dalej procedowane

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu tzw. ustawy praworządnościowej w pierwszym czytaniu. Podobne zdanie parlamentarzyści wyrazili w przypadku projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Obie inicjatywy ustawodawcze trafią do dalszych pracy w komisjach sejmowych.

Wniosek o odrzucenie ustawy praworządnościowej złożyli posłowie z klubu PiS i koła Wolni Republikanie. Nowelę o KRS chcieli natomiast odrzucić parlamentarzyści PiS wraz z przedstawicielami koła Konfederacji Korony Polskiej. Pierwsze głosowanie zakończyło się wynikiem 185 głosów popierających zakończenie prac nad przepisami oraz 232, które odrzuciły taką propozycję. W drugim przypadku za opowiedziało się 182 posłów.

Wśród parlamentarzystów, którzy chcieli odrzucić obie ustawy znaleźli się politycy PiS, Konfederacji, Korony Polskiej oraz Wolni Republikanie. Na przeciw wyszli im posłowie koalicji rządzącej. Kilku posłów wstrzymało się od głosu, w tym politycy partii Razem.

Ustawa praworządnościowa i nowelizacja KRS – o co chodzi w projektach MS?

Obie ustawy zostały przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pierwsza z nich mówi o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu, co według autorów przepisów oznaczałoby pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 r., które zawierały wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (z wyłączeniem wniosków obejmujących grupę tzw. początkujących sędziów).

Sędziowie, którzy w ten sposób zostali powołani na stanowisko mieliby zostać przywróceni do poprzedniej pracy. Osoby, które na moc decyzji KRS po 2018 r. zostali powołani na sędziów, mieliby zostać oddelegowani do wykonywania wcześniejszego zawodu, np. prokuratura lub adwokata. Ustawa przewiduje, że na wszystkie te miejsca zostałyby powołane nowe konkursy.

Orzeczenia wydane dotychczas z udziałem nieprawidłowo powołanych sędziów mają zostać utrzymane w mocy. Wyjątkiem będzie możliwość podważenia wyroków przez strony, które w czasie procesu konsekwentnie kwestionowały status neosędziego. Nie będzie to dotyczyć postępowań o nieodwracalnych skutkach, takich jak postępowania rozwodowe.

Z kolei nowelizacja ustawy o KRS zmieniłaby zasady w wyborze członków do rady. 15 sędziów – członków KRS – będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach (organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą) przez wszystkich sędziów, a nie – jak dotychczas – przez Sejm. Celem jest, jak argumentuje MS, odebranie politykom wpływu na Radę i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co ma przywrócić jej niezależność.

Źródło: PAP/XYZ