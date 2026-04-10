10.04.2026 11:55

VeloBank uzyskał status członka GPW

Giełda Papierów Wartościowych dopuściła VeloBank do działania w charakterze podmiotu prowadzącego obrót papierami wartościowymi na rachunek klientów. Klienci banku będą mogli inwestować na GPW za pośrednictwem biura maklerskiego VeloBanku, które rozpocznie działalność operacyjną w połowie roku – poinformował bank w komunikacie.

W lutym Komisja Nadzoru Finansowego wydała VeloBankowi zgodę na prowadzenie działalności maklerskiej. VeloBank planuje rozpocząć działalność operacyjną biura maklerskiego w momencie finalizacji przejęcia klientów detalicznych Citi Handlowego, co jest przewidziane na połowę 2026 r.

Biuro maklerskie VeloBanku umożliwi klientom inwestowanie w instrumenty notowane na GPW oraz zapewni platformę transakcyjną umożliwiającą dostęp do instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych. Strategia zakłada oferowanie dostępu do kilkunastu giełd zagranicznych i szerokiej gamy produktów strukturyzowanych. W planach jest także doradztwo inwestycyjne na rynkach polskim i zagranicznym, w szczególności w zakresie zagranicznych ETF-ów.

Trzonem zespołu biura maklerskiego VeloBanku będą specjaliści dotychczas obsługujący klientów indywidualnych w biurze maklerskim Citi Handlowego.

Źródło: PAP

Fot. tupangato/Getty Images
