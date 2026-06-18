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NEWSROOM XYZ
18.06.2026 07:23

Vigo Photonics chce pozyskać 80 mln zł. Największy akcjonariusz może sprzedać swoje udziały

Vigo Photonics planuje przeprowadzić nową emisję obejmującą ok. 131,2 tys. akcji serii G. Spółka planuje pozyskać ok. 80 mln zł.

O zamiarze przeprowadzenia emisji poinformował zarząd. Decyzję w tej sprawie musi podjąć walne zgromadzenie. Zostało zwołane na 13 lipca 2026 r.

Spółka Vigo Photonics to polska firma technologiczna. Specjalizuje się w wytwarzaniu materiałów i przyrządów półprzewodnikowych do zastosowań fotonicznych i mikroelektronicznych. Jest liderem na światowym rynku fotonowych detektorów średniej podczerwieni. W 2014 r. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Vigo Photonics chce ruszyć z produkcją matryc podczerwieni

Pozyskany kapitał Vigo Photonics chce wydać na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych zgodnie ze strategią na lata 2021–2026. Głównym celem emisji jest uruchomienie produkcji matryc podczerwieni. To komponent używany w wojskowych kamerach termowizyjnych.

„Środki z emisji pozwolą w szczególności na dokończenie transferu technologii od partnerów technologicznych, zakup wyposażenia do linii produkcyjnej matryc podczerwieni, uruchomienie seryjnej produkcji matryc podczerwieni, dalszą optymalizację produktów oraz ich dostosowanie do wymagań nowych klientów, a także eksplorację europejskiego rynku matryc podczerwieni oraz pozyskanie kolejnych klientów z branży zbrojeniowej" – podała spółka.

Kapitał ma być wydany także na realizację wartego ok. 192 mln zł kontraktu ramowego z PCO. To polski producent rozwiązań optoelektronicznych dla wojska. Spółki podpisały umowę w 2025 r. „Produkt stworzony przez Vigo Photonics może stanowić kluczowy element wyposażenia nowoczesnych wojskowych kamer termowizyjnych" – podawała wtedy firma.

Warsaw Equity może sprzedać swoje akcje

Jak podano w komunikacie spółki, oferta publiczna może obejmować sprzedaż akcji przez znaczącego akcjonariusza Vigo – Warsaw Equity ASI. To podmiot kontrolowany przez polską firmę inwestycyjną Warsaw Equity oraz największy akcjonariusz spółki. Należy do niego 124,8 tys., czyli 12,47 proc. akcji Vigo Photonics.

„Zgodnie z pismem otrzymanym przez emitenta, akcjonariusz wyraził zamiar uczestnictwa w ofercie publicznej poprzez zaoferowanie do sprzedaży do 124,8 tys. istniejących akcji (...), przy czym ostateczna liczba akcji sprzedawanych będących przedmiotem oferty publicznej oraz cena ich sprzedaży na rzecz inwestorów zostaną ustalone pomiędzy akcjonariuszem a emitentem oraz firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu na akcje oferowane w ramach oferty publicznej" – podano.

Warsaw Equity chce sprzedać akcje za co najmniej 600 zł za walor. Na koniec sesji w środę kurs Vigo Photonics wynosił 548 zł za akcję.

Hala montażowa w siedzibie Vigo Photonics w Ożarowie Mazowieckim
Vigo Photonics chce pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych na rozwój technologii. Na zdjęciu zakład produkcyjny spółki w Ożarowie Mazowieckim. Fot. materiały prasowe
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