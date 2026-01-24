W przyszłym tygodniu ma odbyć się kolejna runda rozmów Ukraina-Rosja-USA

Kolejna runda rozmów delegacji USA, Rosji i Ukrainy odbędzie się w przyszłym tygodniu, również w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) – poinformowała w sobotę agencja AFP, powołując się na źródło zbliżone do negocjacji.

Obecna runda rozmów w stolicy trwała od piątku. Jak dotąd nie doprowadziły one do porozumienia, choć rzecznik rządu ZEA przekazał, że odbyły się w „konstruktywnej atmosferze”.

Rozmowy skupiły się na wciąż nierozstrzygniętych elementach planu pokojowego zaproponowanego przez USA – podał rzecznik, cytowany przez agencję Reuters.

Zełenski: głównym tematem dyskusji – możliwe warunki zakończenia wojny

Po zakończeniu rozmów prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował na portalu X komunikat, w którym także wskazał, że zakończone rozmowy były konstruktywne, a kolejne mogą się odbyć w przyszłym tygodniu.

„Spotkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dobiegły końca. Był to pierwszy tego typu format od dłuższego czasu: dwa dni spotkań trójstronnych. Dyskutowano o wielu kwestiach i ważne jest, że rozmowy były konstruktywne" – napisał.

Our delegation delivered a report; the meetings in the UAE have concluded. And this was the first format of this kind in quite some time: two days of trilateral meetings. A lot was discussed, and it is important that the conversations were constructive.



„Głównym tematem dyskusji były możliwe warunki zakończenia wojny. Wysoko cenię zrozumienie potrzeby amerykańskiego monitorowania i nadzoru nad procesem zakończenia wojny oraz zapewnienia rzeczywistego bezpieczeństwa. Strona amerykańska poruszyła kwestię potencjalnych formatów sformalizowania warunków zakończenia wojny, a także warunków bezpieczeństwa niezbędnych do osiągnięcia tego celu" – napisał.

„W wyniku spotkań, które odbyły się w tych dniach, wszystkie strony zgodziły się na złożenie w swoich stolicach sprawozdań z każdego aspektu negocjacji i koordynowanie dalszych działań ze swoimi przywódcami. Przedstawiciele wojskowi określili listę zagadnień do ewentualnego kolejnego spotkania. O ile istnieje gotowość do dalszych działań – a Ukraina jest na to gotowa – odbędą się kolejne spotkania, potencjalnie już w przyszłym tygodniu. Oczekuję osobistego briefingu delegacji po jej powrocie" – napisał prezydent Ukrainy.

