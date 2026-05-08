Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.05.2026
NEWSROOM XYZ
08.05.2026 14:57

Walne zgromadzenie XTB podjęło decyzję o wypłacie dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2025 r. – czytamy w komunikacie spółki. Zgodnie z rekomendacją zarządu spółki wyniesie ona 4,07 zł na akcję.

W 2025 r. XTB wypracował 638,9 mln zł zysku netto. 478,5 mln zł trafi na wypłatę dywidendy, a pozostałe 160,4 mln zł – na kapitał rezerwowy spółki.

Zgodnie z kwietniową rekomendacją zarządu XTB dywidenda wyniesie 4,07 zł na akcję. To o 25 proc. mniej niż rok wcześniej. Za 2024 r. XTB wypłaciło bowiem 640,7 mln zł dywidendy, czyli 5,45 zł na akcję.

Dniem dywidendy będzie 15 czerwca 2026 r., a dniem wypłaty – 24 czerwca 2026 r.

Giełda na czerwono. Dzień na GPW 7 maja 2026 r.
Na zdjęciu smartfon z otwartą aplikacją XTB
Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2025 r.
Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Giełda na czerwono, Dino najsłabsze w WIG20. Dzień na GPW 7 maja 2026 r.
Tylko jedna spółka w WIG20 zakończyła w czwartek dnia na plusie, a największe straty odnotowały akcje Dino. Według analityków to efekt realizacji zysków po mocnych wzrostach w środę. Tymczasem na…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Marki własne rozpychają się na półkach. „Rywalizacja będzie coraz ostrzejsza”
Marki własne przełamały stereotyp tańszego zamiennika i stanowią już prawie jedną czwartą wartości polskiego rynku FMCG. Producenci wciąż mają jednak dużo do zrobienia, jeśli chcą nadgonić Europę…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
12 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (maj 2026 r.)
Pojawiła się nowa lokata kwartalna ze stawką 6,7 proc. w skali roku. Najciekawsze oferty ostatnich miesięcy też są nadal dostępne na niezmienionych warunkach. Oszczędzający mają w czym wybierać.
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Eksperci mają inne propozycje
Prezydent Karol Nawrocki chce ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jego obóz odcina się jednak od haseł dotyczących polexitu i krytyki OZE. – Gdyby ekipa prezydenta…
07.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Enter Air zwiększa skalę biznesu. Mocny rok mimo presji kosztów
Enter Air osiągnął blisko 3 mld zł przychodów i rozwija własne centra serwisowe oraz szkoleniowe. Linia lotnicza przyznaje jednak, że branża musi mierzyć się z rosnącymi kosztami paliwa, emisjami CO2…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma szykuje przejęcie za 200 mln euro. Celuje w centra danych i giełdę
DL Invest Group traktuje data center jako naturalny kierunek rozwoju i stawia przede wszystkim na Bielsko-Biała.
07.05.2026