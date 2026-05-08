Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za 2025 r. – czytamy w komunikacie spółki. Zgodnie z rekomendacją zarządu spółki wyniesie ona 4,07 zł na akcję.

W 2025 r. XTB wypracował 638,9 mln zł zysku netto. 478,5 mln zł trafi na wypłatę dywidendy, a pozostałe 160,4 mln zł – na kapitał rezerwowy spółki.

Zgodnie z kwietniową rekomendacją zarządu XTB dywidenda wyniesie 4,07 zł na akcję. To o 25 proc. mniej niż rok wcześniej. Za 2024 r. XTB wypłaciło bowiem 640,7 mln zł dywidendy, czyli 5,45 zł na akcję.

Dniem dywidendy będzie 15 czerwca 2026 r., a dniem wypłaty – 24 czerwca 2026 r.