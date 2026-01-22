Warszawa wybrana centrum strategicznej ekspansji Alvarez & Marsal

Międzynarodowa firma konsultingowa Alvarez & Marsal, lider transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, dynamicznie rozwija swoją obecność w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i wybrała Warszawę jako centrum swojej ekspansji w naszym regionie – poinformowała spółka.

Jak ustalił XYZ, Alvarez & Marsal zatrudnia obecnie 30 osób w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z czego dwie trzecie w Polsce. Firma planuje szybki wzrost do ok. 50 zatrudnionych w biurach w Warszawie. Bukareszcie, Pradze i Kijowie i rośnie w ostatnich latach ok. 20 proc rocznie.

Zapowiedziana przez Alvarez & Marsal strategiczna ekspansja w regionie to – jak czytamy w komunikacie – „odpowiedź na rosnące potrzeby firm w zakresie eksperckiego wsparcia transformacji biznesowej, restrukturyzacji i działań operacyjnych w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych".

– Europa Środkowo-Wschodnia jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Starego Kontynentu. Polska stanowi jego naturalne centrum i pomost między Wschodem a Zachodem. Naszym celem jest partnerstwo z firmami w procesie transformacji oraz budowie nowoczesnych paneuropejskich organizacji zdolnych do skutecznej konkurencji na rynku polskim i międzynarodowym. Jako bardzo doświadczony lokalny zespół wsparty przez globalną organizację 12 tys. pracowników w ponad 40 krajach, mamy bardzo solidne podstawy, by w nadchodzących latach stać się liderem rynku transformacji przedsiębiorstw zarówno w fazie intensywnego wzrostu, jak i przechodzących trudne chwile – podkreśla Dawid Rychlik, partner zarządzający Alvarez & Marsal na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

Alvarez & Marsal chce być partnerem w transformacji i tworzeniu wartości

Firma Alvarez & Marsal powstała w 1983 r. w Nowym Jorku, założona przez Tony’ego Alvareza II i Bryana Marsala. Dziś jest czołową firmą doradczą świata, specjalizując się w ekspertyzie w obszarze transformacji i restrukturyzacji.

„A&M bardzo intensywnie rozwija działalność w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, w oparciu o unikalny zespół z wieloletnim doświadczeniem transformacyjnym, zarówno doradczym, jak i zarządczym, w firmach z różnych sektorów gospodarki. Potrafią oni nie tylko zaprojektować konieczne zmiany operacyjne, komercyjne i finansowe, ale również skutecznie wdrożyć je, pracując ramię w ramię z zespołami spółek jako interim managers, czyli wchodząc czasowo do struktur zarządczych spółek" – czytamy w komunikacie.

– Pod jednym dachem łączymy doradztwo strategiczne, operacyjne, finansowe i transakcyjne oraz interim management, oferując klientom pełne spektrum rozwiązań – to unikalna propozycja na rynku. Już teraz jesteśmy zaangażowani w transformację dużych prywatnych przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, największe transakcje M&A oraz pracujemy dla liderów rynku funduszy private equity – mówi Dawid Rychlik.

– Nasza ekspansja w Polsce i regionie odpowiada rosnącym potrzebom firm, szukających praktycznych rozwiązań w zakresie pozyskania nowego finansowania czy restrukturyzacji długu, wdrażanych przez doświadczonych liderów biorących na siebie rzeczywistą odpowiedzialność. Nasz zespół, będący częścią globalnych zespołów A&M, w tym w Londynie czy Nowym Jorku, oferuje dostęp do globalnych funduszy i rynków kapitałowych – dodaje Piotr Zdrojewski, partner zarządzający Alvarez & Marsal w Polsce, odpowiedzialny za obszar finansowania i restrukturyzacji finansowej.

A&M chwali się globalnym zasięgiem i lokalną bazą ekspertów

Jak deklaruje spółka, A&M wspiera firmy w wykorzystaniu fuzji i przejęć oraz dezinwestycji, tak by wygenerować dodatkową wartość dla akcjonariuszy.

– Pomagamy naszym klientom w pełni realizować korzyści wynikające z przejęć jako części strategicznej transformacji firm. Doradzamy, jak usprawniać organizację poprzez sprzedaż lub restrukturyzację nierentownych bądź niekluczowych jednostek biznesowych i aktywów, przy jednoczesnej redukcji kosztów ogólnych. Łączymy wiedzę sektorową z kompetencjami we wszystkich obszarach procesu M&A. Wspieramy wzrost wartości przedsiębiorstw przed transakcją, opracowując i wdrażając koncepcje zmian. Oferujemy pełen zakres usług w procesie fuzji i przejęć, a po transakcji wspieramy integrację podmiotów, maksymalizując wartość aktywów dla właścicieli i akcjonariuszy – mówi Jacek Byrt, partner zarządzający Alvarez & Marsal, odpowiedzialny za obszar M&A.

– Rozbudowa zespołu, inwestycja w kompetencje i projekty finansowego due diligence to dla nas naturalny krok w kierunku stworzenia regionalnego lidera doradztwa w obszarze M&A. Połączenie globalnej sieci relacji i silnej ekspertyzy z wieloletnim lokalnym doświadczeniem członków naszego zespołu pozwala nam kompleksowo wspierać klientów zarówno operujących lokalnie, jak i poszukujących wsparcia w transakcjach międzynarodowych – podsumowuje Agnieszka Zielińska, senior advisor Alvarez & Marsal w Polsce, liderka zespołu finansowego due diligence.