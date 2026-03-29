Warzywa droższe niż rok temu. Pomidory biją rekordy cenowe.

Eksperci ostrzegają, że warzywa spod osłon są bardzo drogie, jak na ten okres roku. Rekordy cenowe biją przede wszystkim pomidory malinowe, których cena dochodzi do 27 zł za kilogram.

– Warzywa krajowe spod osłon są nadal niespotykanie drogie jak na tę porę roku. Drogie są pomidory malinowe, trzeba za nie zapłacić od 20 do nawet 27 zł/kg, ich dojrzewanie nie nadąża za popytem. Plantatorzy zapowiadają większe dostawy dopiero po świętach wielkanocnych – tłumaczy Maciej Kmera z rynku hurtowego w Broniszach. Także importowane pomidory z Hiszpanii i Turcji mogą kosztować nawet po 22 zł za kg.

Według Kmery ogórki szklarniowe kosztują od 8 do 9 zł za kilogram, a gruntowe są w przedziale od 6 do 8 zł. Droga jest za to botwinka, której pęczek może kosztować nawet 6 zł. Odstraszają też ceny importowanego kalafiora. Z powodu coraz droższego transportu za sztukę warzywa trzeba zapłacić do 17 zł.

Problemy będą mieli za to plantatorzy ziemniaków. Do hurtowni trafiły bowiem młode kartofle z Egiptu, które kosztują po 2 zł za kg. Z kolei krajowe ziemniaki są o 38 proc. tańsze niż rok temu i na rynku hurtowym trzeba za nie zapłacić od 0,55 do 1,2 zł.

Krajowe owoce tańsze niż rok temu

W lepszej sytuacji są za to ci, którzy lubią owoce. Koszyk krajowych owoców jest o 14 proc. tańszy niż rok temu. Jabłka z chłodni kosztują od 2 do 5,5 zł za kilogram, a gruszki konferencja od 4,5 do 6,5 zł za kg.

Na truskawki krajowe poczekamy za to jeszcze ponad miesiąc. Według eksperta pierwsze polskie truskawki pojawią się dopiero po długim majowym weekendzie. Na razie dostępne są tylko greckie po 11 zł za kg.

Z wyliczeń wynika, że cały koszyk krajowych warzyw – według danych na 23 marca – jest o 6 proc. droższy niż przed rokiem, zaś importowanych – o blisko 32 proc. droższy.

Cały koszyk importowanych owoców jest za to droższy niż w ubiegłym roku o 15,6 proc. Najbardziej podrożały winogrona (o 46 proc. rdr), borówki (o 40 proc. rdr) i cytryny (o 30 proc. rdr). Potaniały za to mandarynki i grapefruity (o 20 proc. rdr).