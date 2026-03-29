29.03.2026 13:06

Warzywa droższe niż rok temu. Pomidory biją rekordy cenowe.

Eksperci ostrzegają, że warzywa spod osłon są bardzo drogie, jak na ten okres roku. Rekordy cenowe biją przede wszystkim pomidory malinowe, których cena dochodzi do 27 zł za kilogram.

– Warzywa krajowe spod osłon są nadal niespotykanie drogie jak na tę porę roku. Drogie są pomidory malinowe, trzeba za nie zapłacić od 20 do nawet 27 zł/kg, ich dojrzewanie nie nadąża za popytem. Plantatorzy zapowiadają większe dostawy dopiero po świętach wielkanocnych – tłumaczy Maciej Kmera z rynku hurtowego w Broniszach. Także importowane pomidory z Hiszpanii i Turcji mogą kosztować nawet po 22 zł za kg.

Według Kmery ogórki szklarniowe kosztują od 8 do 9 zł za kilogram, a gruntowe są w przedziale od 6 do 8 zł. Droga jest za to botwinka, której pęczek może kosztować nawet 6 zł. Odstraszają też ceny importowanego kalafiora. Z powodu coraz droższego transportu za sztukę warzywa trzeba zapłacić do 17 zł.

Problemy będą mieli za to plantatorzy ziemniaków. Do hurtowni trafiły bowiem młode kartofle z Egiptu, które kosztują po 2 zł za kg. Z kolei krajowe ziemniaki są o 38 proc. tańsze niż rok temu i na rynku hurtowym trzeba za nie zapłacić od 0,55 do 1,2 zł.

Z wyliczeń Kmery wynika, że cały koszyk krajowych warzyw jest o 6 proc. droższy niż rok temu, zaś za importowane trzeba zapłacić o 32 proc. więcej.

Krajowe owoce tańsze niż rok temu

W lepszej sytuacji są za to ci, którzy lubią owoce. Koszyk krajowych owoców jest o 14 proc. tańszy niż rok temu. Jabłka z chłodni kosztują od 2 do 5,5 zł za kilogram, a gruszki konferencja od 4,5 do 6,5 zł za kg.

Na truskawki krajowe poczekamy za to jeszcze ponad miesiąc. Według eksperta pierwsze polskie truskawki pojawią się dopiero po długim majowym weekendzie. Na razie dostępne są tylko greckie po 11 zł za kg.

Z wyliczeń wynika, że cały koszyk krajowych warzyw – według danych na 23 marca – jest o 6 proc. droższy niż przed rokiem, zaś importowanych – o blisko 32 proc. droższy.

Jeżeli chodzi o krajowe owoce, to ceny jabłek z chłodni wynoszą od 2 do 5,5 zł/kg w hurcie, a gruszki odmiany konferencja kosztują 4,5–6,5 zł za kilogram. Cały koszyk krajowych owoców jest o 14 proc. tańszy wobec poprzedniego roku.

Cały koszyk importowanych owoców jest za to droższy niż w ubiegłym roku o 15,6 proc. Najbardziej podrożały winogrona (o 46 proc. rdr), borówki (o 40 proc. rdr) i cytryny (o 30 proc. rdr). Potaniały za to mandarynki i grapefruity (o 20 proc. rdr).

Co piąty Polak ograniczy wydatki na Wielkanoc
Pomidory na giełdzie w Broniszach
Pomidory biją rekordy cenowe.
Kopenhaga? 70 m kw. Warszawa? 50 m kw. Czy w Polsce dominują małe mieszkania?
Większość nowych mieszkań w największych miastach w Polsce ma mniej niż 60 m kw. Średnia powierzchnia nowego mieszkania w Warszawie czy Krakowie jest wyraźnie niższa niż w Kopenhadze, Berlinie czy Pradze.
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
Oshee mierzy w TOP3. Potrzebna zmiana narracji na: przedsiębiorczość jest „cool" (WYWIAD)
Dariusz Gałęzewski, współzałożyciel Oshee, wskazuje na strukturalne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – od regulacji po społeczne postrzeganie biznesu. Mówi o ambicjach globalnych marki, planach akwizycji oraz strategii budowania wizerunku poprzez ambasadorów. Odnosi się także do własnych doświadczeń – choroby, aktywności sportowej i zaangażowania w inicjatywy społeczne.
Arcybiskup Sarah Mullally. Niezwykła historia pierwszej kobiety na czele Kościoła Anglii
Od naczelnej pielęgniarki kraju do pierwszej kobiety na tronie arcybiskupów Canterbury. Historyczny ingres nowej zwierzchniczki Kościoła Anglii przerywa 1400 lat męskiej dominacji. Ale Sarah Mullally nie ma zbyt wiele czasu na świętowanie: staje na czele instytucji głęboko podzielonej, mierzącej się z buntem konserwatystów i wstrząśniętej tuszowaniem wieloletnich nadużyć seksualnych wobec małoletnich.
Europa szuka stabilności na południu: UE podpisuje porozumienie z Ghaną
Bezpieczeństwo coraz częściej zaczyna się daleko poza granicami Unii Europejskiej. Wspólnota podpisała właśnie pierwsze w historii porozumienie o bezpieczeństwie i obronie z państwem afrykańskim. Co Europa może dać Ghanie, a co bezpieczeństwo tego kraju Afryki Zachodniej oznacza dla Starego Kontynentu?
Cała Polska ogranicza picie. Największe miasta wprowadzają nocną prohibicję
Ograniczenia sprzedaży alkoholu w największych polskich miastach to niemal standard. Tylko w 12 spośród 34 największych polskich miast, w których żyje przynajmniej 100 tys. mieszkańców nie ma żadnych ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu.
