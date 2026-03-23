Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
NEWSROOM XYZ
23.03.2026 11:39

Co piąty Polak ograniczy wydatki na Wielkanoc

45 proc. Polaków nie zamierza wydać na święta więcej niż rok temu. 20 proc. Polaków zapowiada ograniczenie wydatków na Wielkanoc, a jedynie 5,8 proc. chce zwiększyć świąteczny budżet - wynika z najnowszego Barometru Providenta.

– Wyniki naszego badania pokazują, że Polacy starają się zachować równowagę między tradycją a kontrolą domowego budżetu. Wiele gospodarstw domowych nie planuje zwiększać wydatków, co wskazuje, że decyzje zakupowe są bardziej przemyślane, a zarządzanie finansami bardziej świadome – mówi Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska.

Ci, którzy chcą zmniejszyć wydatki mówią, że przede wszystkim chcą ograniczyć marnowanie żywności (34 proc. ankietowanych) lub zmniejszyć konsumpcyjny tryb życia (30,8 proc.). Z kolei 26 proc. badanych tłumaczy, że zakupy zrobi na promocjach, a 24,4 proc. zaprosi mniej gości.

Kwestie zdrowotne mają coraz większe znaczenie

Okazuje się też, że kwestie zdrowotne mają znaczenie na sposób świętowania. 15,2 proc. badanych ograniczy ciężkostrawne potrawy, a 13,8 proc. połączy święta z aktywnością fizyczną. 10 proc. ankietowanych dostosowuje świąteczne menu do diety, a 9,2 proc. spędza święta w małym gronie ze względów zdrowotnych. Jednak dla 43 proc. kwestie zdrowia nie wpływają na organizację Wielkanocy.

– Widać, że dla części Polaków Wielkanoc to już nie tylko tradycja i spotkania rodzinne, ale także moment refleksji nad zdrowiem i stylem życia. Coraz częściej pojawiają się decyzje o lżejszym menu czy aktywności fizycznej w trakcie świąt. Ten trend pokazuje, że myślimy o zdrowiu nie tylko w kontekście codziennych nawyków, ale też bezpieczeństwa na przyszłość – wyjaśnia Karolina Łuczak.

Zwyczaje kulinarne pozostają bez zmian

Niezależnie jednak od sposobu świętowania i wysokości budżetu, zwyczaje kulinarne pozostają bez zmian. 71 proc. Polaków nie wyobraża sobie świąt bez jajek, 61,8 proc. bez żurku, a 50,7 proc. białej kiełbasy. Oczywiście na stołach musi też być sałatka jarzynowa (uważa tak 44,8 proc. Polaków), sernik (39,7 proc.) oraz babka wielkanocna (38,8 proc.). Jednak jedynie 18,6 proc. badanych nie wyobraża sobie świąt bez mazurka.

Co dzieje się ze świątecznym jedzeniem? 60,5 proc. badanych planuje jeść dania przez następne dni, a 47,5 proc. chce przygotować odpowiednią liczbę dań.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1000 dorosłych Polaków, w lutym 2026 r.

Badanie: prawie połowa Polaków na Wielkanoc planuje wydać maksymalnie 400 zł
Jaja, które są jednoznacznie kojarzone z tradycją wielkanocną w tym roku mogą być o 15-17 proc. droższe niż w ubiegłym roku, głównie z powodu ich niższej podaży. /Fot. gettyimages
Co piąty Polak wyda na Wielkanoc mniej niż rok temu. /Fot. gettyimages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Społecznie zaangażowane abstrakcje w MSN: Jarema, Mehretu i Tran
W świecie biznesu CSR i ESG, a w świecie sztuki forma, materia i symbol to sposoby sygnalizowania i reagowania na kwestie ważne społecznie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawy trzech artystek, dla których abstrakcja i zaangażowanie to wspólne mianowniki twórczości.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła spadki na warszawskiej giełdzie. Akcje PGE straciły ponad 8 proc., wyraźnie zniżkowały też notowania Budimexu, Kruka i Aliora. Spośród spółek WIG20 tylko Żabka i CD Projekt zdołały zakończyć tydzień z mocnym wzrostem.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Państwowy fundusz inwestuje w Mewo. Ponad 62 mln zł dla morskiej firmy badawczej
Firma Mewo pozyskała miliony od państwowego funduszu Vinci z Grupy BGK na rozwój. Spółka ma plany ekspansji wykraczające poza Europę. Spore nadzieje ma również inwestor.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowa nazwa, „praca, płaca i mieszkanie" na kongresie Polski 2050. Czy partia po przejściach ma szansę na przejęcie inicjatywy?
Polska 2050 szoruje po sondażowym dnie i próbuje wyjść z głębokiego kryzysu pod nowym przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Partia zaprezentowała hasła-klucze skierowane do etatowej klasy średniej i zarazem przyjmuje ostrzejszy kurs wobec własnych koalicjantów. Warszawski kongres miał stanowić symboliczne odcięcie się od niedawnych wizerunkowych porażek ugrupowania.
21.03.2026