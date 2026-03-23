Co piąty Polak ograniczy wydatki na Wielkanoc

45 proc. Polaków nie zamierza wydać na święta więcej niż rok temu. 20 proc. Polaków zapowiada ograniczenie wydatków na Wielkanoc, a jedynie 5,8 proc. chce zwiększyć świąteczny budżet - wynika z najnowszego Barometru Providenta.

– Wyniki naszego badania pokazują, że Polacy starają się zachować równowagę między tradycją a kontrolą domowego budżetu. Wiele gospodarstw domowych nie planuje zwiększać wydatków, co wskazuje, że decyzje zakupowe są bardziej przemyślane, a zarządzanie finansami bardziej świadome – mówi Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska.

Ci, którzy chcą zmniejszyć wydatki mówią, że przede wszystkim chcą ograniczyć marnowanie żywności (34 proc. ankietowanych) lub zmniejszyć konsumpcyjny tryb życia (30,8 proc.). Z kolei 26 proc. badanych tłumaczy, że zakupy zrobi na promocjach, a 24,4 proc. zaprosi mniej gości.

Kwestie zdrowotne mają coraz większe znaczenie

Część Polaków przyznaje, że kwestie zdrowotne wpływają na to, w jaki sposób spędzają Wielkanoc. Dla 15,2 proc. respondentów oznacza to ograniczenie ciężkostrawnych potraw, z kolei 13,8 proc. łączy ten czas z aktywnością fizyczną, np. spacerami czy uprawianiem sportu. Co dziesiąty Polak deklaruje, że dostosowuje wielkanocne menu do diety, a 9,2 proc. ze względów zdrowotnych spędza święta w małym gronie. Dla 43 proc. badanych kwestie zdrowotne nie wpływają na sposób organizacji Wielkanocy.

– Widać, że dla części Polaków Wielkanoc to już nie tylko tradycja i spotkania rodzinne, ale także moment refleksji nad zdrowiem i stylem życia. Coraz częściej pojawiają się decyzje o lżejszym menu czy aktywności fizycznej w trakcie świąt. Ten trend pokazuje, że myślimy o zdrowiu nie tylko w kontekście codziennych nawyków, ale też bezpieczeństwa na przyszłość – wyjaśnia Karolina Łuczak.

Zwyczaje kulinarne pozostają bez zmian

Niezależnie jednak od sposobu świętowania i wysokości budżetu, zwyczaje kulinarne pozostają bez zmian. 71 proc. Polaków nie wyobraża sobie świąt bez jajek, 61,8 proc. bez żurku, a 50,7 proc. białej kiełbasy. Oczywiście na stołach musi też być sałatka jarzynowa (uważa tak 44,8 proc. Polaków), sernik (39,7 proc.) oraz babka wielkanocna (38,8 proc.). Jednak jedynie 18,6 proc. badanych nie wyobraża sobie świąt bez mazurka.

Co dzieje się ze świątecznym jedzeniem? 60,5 proc. badanych planuje jeść dania przez następne dni, a 47,5 proc. chce przygotować odpowiednią liczbę dań.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1000 dorosłych Polaków, w lutym 2026 r.