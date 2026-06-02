02.06.2026 18:00

Waszyngton chce wznowić sankcje na rosyjską ropę, ale „zdecydują okoliczności”

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że administracja Donalda Trumpa chce zakończyć zawieszenie sankcji na rosyjską ropę naftową. Stwierdził jednak, że decyzja będzie zależała od okoliczności.

Pytany przed senacką komisją spraw zagranicznych o obowiązujące zawieszenie sankcji na rosyjską ropę transportowaną drogą morską, Marco Rubio odmówił złożenia jednoznacznej deklaracji.

Będzie to zależało od okoliczności w danym czasie. Chcielibyśmy zakończyć to tak szybko, jak tylko możemy – zapewnił.

Zaznaczył, że wyłączenie sankcji jest „ograniczone czasowo”. Podkreślił jednak, że „ostatecznie jest to decyzja Departamentu Skarbu”.

– To są ograniczone czasowo licencje w celu udostępnienia większej ilości globalnej podaży ropy – dodał.

Jak dotąd Waszyngton wydał trzy 30-dniowe licencje pozwalające na sprzedaż rosyjskiej ropy załadowanej na statki. Licencje były przedłużane dwukrotnie mimo pierwotnych zapowiedzi ministra skarbu Scotta Bessenta, że do tego nie dojdzie. W obu przypadkach Bessent tłumaczył decyzję potrzebami energetycznymi państw o niskich dochodach.

Ostatnia licencja wygasa 17 czerwca.

Według szacunków „Financial Times” dzięki wyższym globalnym cenom ropy naftowej oraz licencjom wydanym przez USA, które pozwoliły Rosji na sprzedaż ropy po wyższej niż dotychczas cenie, Rosja zarabia około 150 mln dolarów więcej każdego dnia.

Źródło: PAP, XYZ

Słowa Donalda Trumpa uspokoiły nastroje. Ceny ropy spadają
Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji
Marco Rubio powiedział, że Waszyngton chce odwiesić sankcje na rosyjską ropę., ale decyzja będzie zależała od okoliczności.
Fot. Oliver Contreras/Sipa/Bloomberg via Getty Images
