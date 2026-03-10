Węgry zakazały eksportu ropy i niektórych paliw

Władze Węgier wydały zakaz eksportu ropy naftowej i niektórych paliw oraz umożliwiły wykorzystanie części rezerw – podała we wtorek agencja Reutera. Decyzje mają związek z sytuacją na rynku paliw wynikającą z wojny USA i Izraela z Iranem oraz z problemami z importem ropy z Rosji.

Informację na temat działań rządu Węgier opublikował w poniedziałek wieczorem na Facebooku minister gospodarki Marton Nagy. Zakaz eksportu obejmuje ropę naftową, olej napędowy oraz benzynę. Dodatkowo władze w Budapeszcie zdecydowały o uwolnieniu rezerw paliwowych wystarczających na 45 dni.

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział wprowadzenie limitów cen, które mają chronić indywidualnych konsumentów i firmy przed skutkami wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach. Obniżone ceny mają obowiązywać dla pojazdów zarejestrowanych na Węgrzech.

Sytuacja sektora paliwowego na Węgrzech jest spowodowana zarówno wysokimi cenami ropy naftowej wynikającymi z wojny z Iranem, jak również wstrzymaniem dostaw rosyjskiej ropy naftowej po uszkodzeniu rurociągu Przyjaźń na skutek ataków rosyjskich dronów na przepompownię ropy na terytorium Ukrainy.

Źródło: PAP