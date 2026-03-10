Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 10:07

Węgry zakazały eksportu ropy i niektórych paliw

Władze Węgier wydały zakaz eksportu ropy naftowej i niektórych paliw oraz umożliwiły wykorzystanie części rezerw – podała we wtorek agencja Reutera. Decyzje mają związek z sytuacją na rynku paliw wynikającą z wojny USA i Izraela z Iranem oraz z problemami z importem ropy z Rosji.

Informację na temat działań rządu Węgier opublikował w poniedziałek wieczorem na Facebooku minister gospodarki Marton Nagy. Zakaz eksportu obejmuje ropę naftową, olej napędowy oraz benzynę. Dodatkowo władze w Budapeszcie zdecydowały o uwolnieniu rezerw paliwowych wystarczających na 45 dni.

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział wprowadzenie limitów cen, które mają chronić indywidualnych konsumentów i firmy przed skutkami wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach. Obniżone ceny mają obowiązywać dla pojazdów zarejestrowanych na Węgrzech.

Sytuacja sektora paliwowego na Węgrzech jest spowodowana zarówno wysokimi cenami ropy naftowej wynikającymi z wojny z Iranem, jak również wstrzymaniem dostaw rosyjskiej ropy naftowej po uszkodzeniu rurociągu Przyjaźń na skutek ataków rosyjskich dronów na przepompownię ropy na terytorium Ukrainy.

Źródło: PAP

Na zdjęciu Viktor Orban przy mównicy
Na zdjęciu premier Węgier Viktor Orban. Fot. ZOLTAN MATHE/ PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS stawia na prawicowy radykalizm. Kulisy wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera
PiS rozpoczął nowy etap w prekampanii przed wyborami w 2027 roku. Wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera niesie wiele konsekwencji dla jego partii, ale także sytuacji na prawicy. Przybliżamy przebieg krakowskiego wydarzenia i kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego o skręcie obozu w prawo.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Technologia
W Brukseli powstaje program zrównujący szanse kobiet w innowacjach. „Wolałabym nie komentować tego tematu”
Przez miesiąc Komisja Europejska zbierała w całej Europie opinie na temat potrzeb kobiet działających w badaniach naukowych, innowacjach i startupach. Opracowany na tej podstawie plan działania Bruksela zamierza przedstawić już w drugim kwartale. Ma być elementem ustawy, która zmobilizuje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na B+R. Wiele polskich naukowczyń nie chce o tym rozmawiać.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kto wygrał luty w polityce? Awantura o ambasadora USA i problemy Polski 2050
Choć luty był krótki, to w polskiej polityce nie brakowało wydarzeń, które rozgrzewały opinię publiczną. Wraz z firmą Mediaboard analizujemy, które tematy dominowały w mediach i jak wpłynęły na zasięgi partii oraz polityków.
09.03.2026