Wolfgang Porsche wycofał się z kontrowersyjnej modyfikacji zabytku. Willa wystawiona na sprzedaż

Niemiecko-austriacki przedsiębiorca Wolfgang Porsche, w obliczu publicznego oburzenia, zrezygnował z planów budowy prywatnego, 500-metrowego tunelu dla swoich samochodów, który miał przebiegać przez wzgórza w okolicach Salzburga – podał brytyjski dziennik „The Guardian”. 12‑pokojowa posiadłość została wystawiona na sprzedaż, a nowy właściciel przejmie również pozwolenie na budowę tunelu.

W 2020 r. Porsche, członek zarządu holdingu Porsche SE, najmłodszy syn Ferdinanda „Ferry'ego" Porsche oraz wnuk założyciela marki, kupił za 8,4 mln euro XVII‑wieczną willę na obrzeżach bogatego w zabytki miasta, którego centrum znajduje się na liście światowego dziedzictwa Unesco.

Porsche uzyskał zgodę władz Salzburga na tunel do garażu

Jesienią ubiegłego roku Porsche uzyskał zgodę władz Salzburga na budowę prywatnej drogi dojazdowej przebiegającej przez wapienne wzgórze. Koszt inwestycji szacowano na około 10 mln euro. Zgodnie z planem tunel, który swoim rozmachem przypomina rozwiązania rodem z filmów o Batmanie (media określały go nawet mianem „austriackiej jaskini Batmana”), miał prowadzić z parkingu w centrum miasta do podziemnego garażu przy willi, mogącego pomieścić osiem samochodów.

Propozycja wywołała niedowierzanie i sprzeciw mieszkańców, m.in. ze względu na historyczny charakter nieruchomości, która była niegdyś domem Stefana Zweiga. Żydowski pisarz mieszkał tam do 1934 r., gdy został zmuszony do opuszczenia miasta przez ówczesne, austrofaszystowskie władze.

Ostatecznie Porsche wycofał się z projektu. 12‑pokojowa posiadłość została wystawiona na sprzedaż za 12,7 mln euro. Nowy właściciel przejmie również pozwolenie na budowę tunelu, za które Porsche zapłacił 48 tys. euro. Decyzja ta zachowuje ważność do końca 2028 r.

Władze miasta rozwiały jednak nadzieje tych, którzy od lat – jeszcze przed zakupem nieruchomości przez Porsche – postulowali przejęcie willi przez państwo i utworzenie w niej muzeum poświęconego Zweigowi. Burmistrz Salzburga Bernhard Auinger przyznał, że miasto nie dysponuje środkami na jej zakup.

Budowa wywołała jednak protesty, co miało wpłynąć na decyzję o sprzedaży willi

Jak przypomniał „The Guardian”, Zweig opisywał swój dom jako „romantyczny i niepraktyczny”, wskazując, że jednym z jego uroków była „niedostępność dla samochodów”. Do posiadłości można było dotrzeć jedynie, pokonując ponad sto stopni prowadzących na wzgórze Kapuzinerberg.

Według lokalnych mediów, decyzję o sprzedaży nieruchomości przyspieszyły protesty przeciwko budowie tunelu.

Demonstranci uznawali projekt za symbol rosnących nierówności społecznych w mieście, które zmaga się z niedoborem mieszkań i wysokimi czynszami.

„Miasto dla wszystkich zamiast tunelu dla jednego” – głosiło jedno z haseł pojawiających się podczas protestów.

82-letni Porsche niedawno ożenił się po raz czwarty. Jego wybranka została 62-letnia córka miliarderki Renate Thyssen-Henne Gabriele zu Leiningen, która po pierwszym mężu zyskała również tytuł księżniczki. Dla Leiningen Porsche to z kolei już trzeci mąż.

Jak ujawnił w zeszłym roku niemiecki „Bild", natychmiast po ślubie nowa żona przejęła też stery firmy należącej do holdingu Porsche SE, która zarządza luksusowymi nieruchomościami. Nie ma informacji, czy Porsche konsultował się z żoną, wystawiając swoją austriacką willę na sprzedaż.

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Źródło: PAP, XYZ