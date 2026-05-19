19.05.2026

Policja zatrzymała syna zmarłego założyciela Mango pod zarzutem zabójstwa ojca

Jonathan Andic, syn zmarłego w 2024 r. założyciela i właściciela sieci sklepów odzieżowych Mango, Isaka Andica, został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa ojca – poinformowała we wtorek katalońska policja Mossos d’Esquadra.

45-letni mężczyzna został we wtorek ujęty przez katalońską policję i przewieziony do sądu w Martorell w celu złożenia zeznań.

Isak Andic zginął tragicznie w górach. Początkowo uznano to za wypadek

Biznesmen, którego majątek szacowano na 4,5 mld euro, jak wcześniej to raportowano, zginął w wypadku górskim w połowie grudnia 2024 r., wędrując razem z synem w masywie Montserrat w północno-wschodniej Hiszpanii, kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony.

71-letni Isak Andic spadł w ponad 100-metrową przepaść. Szeroko zakrojona akcja ratunkowa nie przyniosła rezultatów. Obrażenia były zbyt rozległe – Andic zginął na miejscu.

Początkowo służby przyjęły hipotezę wypadku. Jednak w marcu 2025 r. wznowiły śledztwo, badając hipotezę o zabójstwie. Status Jonathana Andica zmieniono wówczas ze świadka na osobę objętą dochodzeniem.

Po wznowieniu śledztwa policja przyjrzała się m.in. zawartości telefonów Jonathana i jego sióstr – raportują media.

Po śmierci ojca Jonathan Andic został mianowany wiceprezesem zarządu firmy po śmierci i prezesem holdingu MNG. Jego siostry, Judith i Sarah, zostały mianowane wiceprezesami MNG.

Syn zmarłego biznesmena zaprzecza, aby ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć ojca, i utrzymuje, że zginął on w wypadku.

Rodzina zmarłego w specjalnym oświadczeniu wyraziła „pełną gotowość do współpracy z policją", zapewniając równocześnie, że wierzy, iż Jonathan zostanie oczyszczony z zarzutów.

Według źródeł „El País" relacja Jonathana dotycząca tragicznych wydarzeń została oceniona jako zawierająca sprzeczności, a partnerka jego ojca, golfistka Estefanía Knuth, miała powiedzieć śledczym o „bardzo złych relacjach między ojcem a synem”, co mogło być dodatkowym – poza finansowym – motywem.

Andic wraz z bratem zaczynał od zera. Razem stworzyli międzynarodowe imperium

Wywodzący się z rodziny tureckich Żydów Isak Andic wraz z bratem Nahmanem po emigracji do Katalonii zaczynali w latach sześćdziesiątych od sprzedaży koszulek studentom, by otworzyć pierwszy sklep z odzieżą założonego w 1984 r. w Barcelonie, a potem przez lata stworzyć imperium porównywane do Zary. Obecnie Mango ma ponad 2700 sklepów w 110 krajach.

Andic podniósł prestiż marki dzięki współpracy z takimi modelkami jak Kate Moss, Claudia Schiffer czy Naomi Campbell. Prywatnie przyjaźnił się m.in. z hiszpańską królową Letycją.

Źródło: PAP, XYZ

Isak Andic na zdjęciu z 2011 r. Fot. Julien M. Hekimian/Getty Images
