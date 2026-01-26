Wolumen transakcji najmu mocno poszedł w górę w ostatnim kwartale 2025. Raport PINK

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych opublikowała raport o rynku biurowym na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce. Wynika z niego, że w czwartym kwartale 2025 całkowity wolumen transakcji najmu wyniósł 253 400 m². To o 85 proc. więcej kwartał do kwartału i o 15 proc. więcej rok do roku.

Na koniec ostatniego kwartału 2025 całkowite zasoby powierzchni biurowej na rynkach w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie wyniosły 6 724 300 m². Największymi rynkami – poza Warszawą – były Kraków (1 842 300 m²), Wrocław (1 337 600 m²) oraz Trójmiasto (1 067 000 m²). W całym kwartale oddano też jeden obiekt biurowy o powierzchni 2 500 m² w Poznaniu.

Na koniec grudnia do wynajęcia na ośmiu głównych rynkach było około 1 138 800 m². Oznacza to – jak tłumaczy PINK – że współczynnik pustostanów wynosił 16,9 proc. (o 0,8 p.p. mniej kwartał do kwartału i 0,9 p.p. mniej rok do roku). Najwięcej niewynajętej powierzchni było w Katowicach (21,6 proc.), a najmniej w Szczecinie (6,4 proc.).

Rośnie całkowity wolumen transakcji najmu

Z kolei całkowity wolumen transakcji najmu wyniósł 253 400 m². To o 85 proc. więcej niż w poprzednim kwartale 2025 i o 15 proc. więcej rdr. Najwięcej nowoczesnej powierzchni biurowej wynajęto w Krakowie (70 600 m²), Wrocławiu (62 100 m²) i Trójmieście (41 900 m²).

47 proc. wolumenu transakcji stanowiły odnowienia najmu, nowe umowy odpowiadały za 43 proc., ekspansje za 9 proc., a powierzchnie użytkowe na potrzeby właścicieli budynków za 1 proc. aktywności najemców.

Największe transakcje na rynku biurowym w ostatnim kwartale 2025 to m.in. przedłużenie umowy przez Align Technology w katowickim Centrum Biurowym Tetris (12 600 m²), przedłużenie i ekspansja umowy (12 200 m²) przez poufnego najemcę w gdańskim Olivia Star oraz nowy najem (8 600 m²) Warty w Grundmanna Office Park A w Katowicach.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych zrzesza przedstawicieli sektorów i usług nieruchomości komercyjnych. Należą do niej m.in. deweloperzy, inwestorzy, zarządcy, projektanci i doradcy rynku nieruchomości, a także eksperci prawni i podatkowi.

Źródłem danych do raportu były firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills).