Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.05.2026
10.05.2026 09:18

Wycieczkowiec z hantawirusem zacumował u wybrzeży Teneryfy

Pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył w niedzielę po godzinie 6 czasu lokalnego (7 w Polsce) do portu Granadilla na Teneryfie – poinformowała hiszpańska agencja EFE.

Na statku należącym do holenderskiej firmy Oceanwide Expeditions znajduje się około 150 osób z ponad 20 krajów. Proces zejścia na ląd ma rozpocząć się około godziny 8 (9 w Polsce). Będzie on nadzorowany przez trzech hiszpańskich ministrów, w tym ministrę zdrowia Monikę Garcią i ministra spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaskę, a także szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.

W nocy z soboty na niedzielę Garcia ponownie zapewniła, że cała operacja jest w pełni przygotowana, zarówno pod względem sanitarnym, jak i bezpieczeństwa. Jak wyjaśniła, statek pozostanie na kotwicy, a transport na ląd odbędzie się łodziami. Po zejściu na ląd pasażerowie zostaną poddani badaniom lekarskim.

Obywatele Hiszpanii, którzy jako pierwsi mają opuścić wycieczkowiec, zostaną przetransportowani do szpitala wojskowego w Madrycie, a obywatele innych krajów będą repatriowani. Resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie wykazuje objawów zarażenia wirusem.

Co najmniej 30 członków załogi uda się do Holandii, gdzie statek zostanie poddany dezynfekcji. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Według polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego kapitan jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.

Na kilka godzin przed przybyciem statku wybuchł kolejny konflikt pomiędzy rządem centralnym a regionalnymi władzami. Szef rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo, należący do opozycyjnej Partii Ludowej (PP), zapowiedział odmowę zezwolenia na zacumowanie statku w porcie na Teneryfie. Clavijo uzasadnił to „brakiem dialogu z rządem Hiszpanii” oraz niedotrzymaniem terminów operacji, uzgodnionych z ministerstwem zdrowia.

W związku z tym ministerstwo transportu wydało specjalną decyzję, nakazującą przyjęcie statku w porcie Granadilla.

Hantawirusy przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Niektóre szczepy przenoszone są też z człowieka na człowieka. Patogeny mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi poprzez wywołanie ciężkich chorób układu oddechowego.

Według najnowszych informacji WHO na statku MV Hondius stwierdzono dotychczas osiem przypadków zakażenia, w tym trzy zgony.

Operacja związana z ewakuacją i transportem pasażerów statku MV Hondius, na którym wykryto hantawirusa, nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie głównego lotniska na południu Teneryfy – poinformował w niedzielę kanaryjski publiczny nadawca RTVC.

Port lotniczy Tenerife Sur obsługuje samoloty transportujące pasażerów wycieczkowca, który w niedzielę rano przypłynął do portu Granadilla de Abona na południu największej z Wysp Kanaryjskich.

Źródło: PAP

namiot służb hiszpańskich w porcie
Fot. Chris McGrath/Getty Images
