Wycieczkowiec z hantawirusem zacumował u wybrzeży Teneryfy

Pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył w niedzielę po godzinie 6 czasu lokalnego (7 w Polsce) do portu Granadilla na Teneryfie – poinformowała hiszpańska agencja EFE.

Na statku należącym do holenderskiej firmy Oceanwide Expeditions znajduje się około 150 osób z ponad 20 krajów. Proces zejścia na ląd ma rozpocząć się około godziny 8 (9 w Polsce). Będzie on nadzorowany przez trzech hiszpańskich ministrów, w tym ministrę zdrowia Monikę Garcią i ministra spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaskę, a także szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.

MV Hondius cruise ship has reached the shores of Tenerife. We are in the port, coordinating the next steps for the safe disemarkment of the passengers. #hantavirus pic.twitter.com/LfBmxYkRT5 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026

W nocy z soboty na niedzielę Garcia ponownie zapewniła, że cała operacja jest w pełni przygotowana, zarówno pod względem sanitarnym, jak i bezpieczeństwa. Jak wyjaśniła, statek pozostanie na kotwicy, a transport na ląd odbędzie się łodziami. Po zejściu na ląd pasażerowie zostaną poddani badaniom lekarskim.

Obywatele Hiszpanii, którzy jako pierwsi mają opuścić wycieczkowiec, zostaną przetransportowani do szpitala wojskowego w Madrycie, a obywatele innych krajów będą repatriowani. Resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie wykazuje objawów zarażenia wirusem.

Co najmniej 30 członków załogi uda się do Holandii, gdzie statek zostanie poddany dezynfekcji. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Według polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego kapitan jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.

Na kilka godzin przed przybyciem statku wybuchł kolejny konflikt pomiędzy rządem centralnym a regionalnymi władzami. Szef rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo, należący do opozycyjnej Partii Ludowej (PP), zapowiedział odmowę zezwolenia na zacumowanie statku w porcie na Teneryfie. Clavijo uzasadnił to „brakiem dialogu z rządem Hiszpanii” oraz niedotrzymaniem terminów operacji, uzgodnionych z ministerstwem zdrowia.

W związku z tym ministerstwo transportu wydało specjalną decyzję, nakazującą przyjęcie statku w porcie Granadilla.

Hantawirusy przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Niektóre szczepy przenoszone są też z człowieka na człowieka. Patogeny mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi poprzez wywołanie ciężkich chorób układu oddechowego.

Według najnowszych informacji WHO na statku MV Hondius stwierdzono dotychczas osiem przypadków zakażenia, w tym trzy zgony.

Operacja związana z ewakuacją i transportem pasażerów statku MV Hondius, na którym wykryto hantawirusa, nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie głównego lotniska na południu Teneryfy – poinformował w niedzielę kanaryjski publiczny nadawca RTVC.

Port lotniczy Tenerife Sur obsługuje samoloty transportujące pasażerów wycieczkowca, który w niedzielę rano przypłynął do portu Granadilla de Abona na południu największej z Wysp Kanaryjskich.

Źródło: PAP