Wyniki grupy Dom Development przebiły konsensus

Wyniki finansowe za I kw. 2026 r. grupy Dom Development przebiły konsensus rynkowy. Zysk netto j.d. wyniósł 180 mln zł, a zysk operacyjny 223,3 mln zł. Tymczasem uśrednione prognozy ekspertów zakładały kolejno 177,8 mln zł oraz 219,7 mln zł.

Przychody spółki na początku rok wyniosły 960,9 mln zł, w porównaniu do konsensusu na poziomie 949,1 mln zł. Zysk brutto w I kw. 2026 r. wzrósł do 301,8 mln zł. W analogicznym okresie rok wcześniej było to 253,4 mln zł. Jednocześnie marża brutto ze sprzedaży spadła r/r o 2,8 pp. – do 31,4 proc.

"Pierwszy kwartał przyniósł kontynuację stopniowego ożywienia popytu, wspieranego poprawą zdolności kredytowej klientów oraz dalszym wzrostem wynagrodzeń. Z kolei podwyższona niepewność geopolityczna związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie skłoniła część nabywców do przyspieszenia decyzji zakupowych w obawie przed potencjalnym wzrostem inflacji. W największych ośrodkach miejskich w Polsce sprzedaż wyraźnie wzrosła, a jednocześnie oferta pozostawała wysoka, z dużym udziałem lokali gotowych" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes spółki Mikołaj Konopka.

Przeczytaj również: Koniec z podwyżkami cen. Rząd szykuje rewolucję dla kupujących mieszkania

W pierwszym kwartale 2026 r. Dom Development przekazał klientom 1273 lokale, czyli o 29 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Jednocześnie, w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku grupa sprzedała 1161 lokali netto, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r. Był to siódmy kwartał z rzędu ze sprzedażą na poziomie co najmniej tysiąca lokali.

Z komunikatu prasowego wynika, że transakcje współfinansowane kredytem stanowiły 58 proc. całkowitej sprzedaży, wobec 53 proc. w pierwszym kwartale 2025 roku oraz średnio 56 proc. w całym ubiegłym roku.

Średnia wartość lokalu mieszkalnego sprzedanego przez grupę w pierwszych trzech miesiącach 2026 roku (obejmująca cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym) wyniosła 842 tys. zł brutto i była nieco wyższa niż w analogicznym okresie 2025 roku (818 tys. zł). Zmiana ta wynika głównie z innej struktury aktualnej oferty.

Źródło: PAP/XYZ