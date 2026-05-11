Dzieje się
11.05.2026 09:55

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. GUS podał nowe dane

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 r. wzrosło r/r o 6,7 proc. i o 3,97 proc. m/m. Wyniosło więc 9562,88 zł – podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak wcześniej podał GUS, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5 proc. Przeciętna pensja wynosiła więc w 2025 r. 8903,56 zł. Kwota bazowa (przeciętne wynagrodzenie minus składki) wyniosła zaś w 2025 r. 7770,04 zł.

Z kolei w IV kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie było na poziomie 9197,79 zł brutto. To wzrost o 8,5 proc. r/r i 4,85 proc. m/m.

Siedziba Głównego Urzędu Statystycznego
GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w pierwszym kwartale 2026 r.
