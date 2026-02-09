09.02.2026 10:03
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. GUS podał dane
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł brutto – podał GUS.
Jak wyliczył GUS, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5 proc.
Używana do obliczania podstawy wymiaru emerytur i rent kwota bazowa (przeciętne wynagrodzenie minus składki) w 2025 r. wyniosła 7 770,04 zł.
W poniedziałek poznaliśmy też dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kwartale 2025 r. Jak podał GUS, wyniosło ono 9 197,79 zł brutto. To wzrost o 8,5 proc. r/r i 4,85 proc. kwartał do kwartału.
