20.03.2026 09:42

XTB notuje w 2025 r. rekordowe przychody przy jednoczesnym spadku zysków

XTB miało w 2025 r. 2 mld 146,1 mln zł przychodów w porównaniu z 1 mld 873,4 mln zł w poprzednim roku. Poziom przychodów w 2025 r. wzrósł o 14,6 proc. i był rekordowy – podał dom maklerski.

Zysk netto spółki wyniósł 644,2 mln zł i był niższy o 24,8 proc. niż w 2024 r., kiedy wyniósł 856,9 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 832,4 mln zł w porównaniu z 986,7 mln zł rok wcześniej. To spadek 15,6 proc. w ujęciu rocznym.

Zysk na akcję wyniósł 5,48 zł. W 2024 r. było to 7,29 zł.

Jak podaje XTB, dom maklerski zyskał w 2025 r. 864 tys. nowych klientów. Liczba aktywnych inwestorów w aplikacji XTB i na platformie przekroczyła 1,19 mln. To wzrost o ponad dwie trzecie w porównaniu z 2024 r.

Wartość aktywów powierzonych firmie na koniec roku przekroczyła 45,8 mld zł.

Strategicznym celem XTB pozostaje budowa globalnej platformy inwestycyjnej. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace nad kolejnymi produktami i funkcjonalnościami aplikacji. Należą do nich m.in. handel kryptowalutami na rynku spot, nowa odsłona planów inwestycyjnych, rozszerzone godziny handlu oraz możliwość inwestowania w opcje – podaje spółka.

Na zdjęciu smartfon z otwartą aplikacją XTB
Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
