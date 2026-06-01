01.06.2026 11:39

Z Zalando i DHL do Allegro. Daniel Rogiński i Igor Caban dołączyli do polskiego giganta e-commerce

Daniel Rogiński, który wcześniej odpowiadał za ekspansję Zalando w naszym regionie, dołączył do Allegro jako Chief Commercial Officer. Polską firmę wzmocnił także Igor Caban, który po pracy w DHL teraz został szefem działu operacji i logistyki.

Jak podaje Allegro w komunikacie, nominacja Daniela Rogińskiego, jednego z najbardziej doświadczonych liderów e-commerce w regionie, wspiera „transformację platformy w kierunku nowoczesnego, wielowymiarowego ekosystemu usług nowej generacji". Z kolei Igor Caban ma 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, które przyda się mu w „logistycznym rozwoju platformy".

Rogiński był do tej pory GM CEE w grupie Zalando, gdzie odpowiadał za pozycję rynkową tej platformy w Europie Środkowo-Wschodniej. Teraz będzie odpowiedzialny nie tylko za integrację sprzedaży i marketingu w Polsce, ale także na rynkach międzynarodowych, jak Słowacja, Węgry i Czechy. Będzie także wdrażał nową architekturę relacji ze 150 tys. sprzedawców na Allegro.

Zajmie się też takimi kluczowymi filarami wzrostu platformy jak skalowanie rynku usług i nowych branż (choćby Allegro Wakacje) oraz komercjalizacja rozwiązań AI, rozwijanych choćby razem z OpenAI.

Z kolei Igor Caban został szefem pionu operacji i logistyki B2C. Ma 30 lat doświadczenia w logistyce, z czego przez 18 lat pełnił najwyższe funkcje menedżerskie. Przez 15 lat choćby zasiadał w zarządach DHL i Pharmalink. To on, jak wyjaśnia Allegro, przeprowadził zmiany w DHL Parcel w kierunku e-commerce. Jak dodaje polska firma, wniesie on choćby do niej kompetencje budowniczego zespołów operacyjnych.

Grupa Allegro osiągnęła ostatnio dobre wyniki finansowe i operacyjne. W pierwszym kwartale 2026 r. skonsolidowany GMW wzrósł o 12,8 proc., a EBITDA o 23,6 proc. r/r. Z kolei w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji tempo wzrostu GMW przyspieszyło do 67,5 proc. r/r.

Allegro to jeden z najważniejszych graczy na polskim rynku e-commerce
Nowi, doświadczeni menedżerowie dołączają do Allegro. Fot. Jakub Kaczmarczyk, PAP
