Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.05.2026
26.05.2026 15:18

Żaneta Cwalina-Śliwowska nową wiceministrą sportu i turystyki

Żaneta Cwalina-Śliwowska została dołącza do kierownictwa Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) – podał resort na portalu X.

„Nowa wiceminister odebrała nominację na stanowisko we wtorek, 26 maja. Jej doświadczenie pedagogiczne, działalność społeczna oraz wieloletnie zaangażowanie w sport to ważne wzmocnienie i nowa energia dla ministerstwa" – napisano we wpisie MSiT.

Cwalina-Śliwowska jest posłanką klubu Centrum, a także trenerką sportów tanecznych.

Żaneta Cwalina-Śliwowska
Żaneta Cwalina-Śliwowska została nową wiceministra sportu i turystyki. Fot. PAP/Marcin Obara
