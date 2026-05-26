26.05.2026 15:18
Żaneta Cwalina-Śliwowska nową wiceministrą sportu i turystyki
Żaneta Cwalina-Śliwowska została dołącza do kierownictwa Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) – podał resort na portalu X.
„Nowa wiceminister odebrała nominację na stanowisko we wtorek, 26 maja. Jej doświadczenie pedagogiczne, działalność społeczna oraz wieloletnie zaangażowanie w sport to ważne wzmocnienie i nowa energia dla ministerstwa" – napisano we wpisie MSiT.
Cwalina-Śliwowska jest posłanką klubu Centrum, a także trenerką sportów tanecznych.