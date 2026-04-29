Zarząd Orlenu rekomenduje rekordową dywidendę

Pilne

Zarząd Orlenu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 9,3 mld zł, co daje 8 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

Propozycja zarządu przewiduje termin 18 czerwca 2026 roku jako dzień dywidendy oraz 25 czerwca 2026 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rekomendacja zarządu zostanie przedstawiona ZWZ spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

W 2025 roku Orlen wypłacił 6 zł dywidendy na jedną akcję, co do tej pory było rekordem.

Ok. godziny 13.30 kurs Orleny wynosił 129,7 zł za akcję (+1,08 proc.). Oznacza to stopę dywidendę na poziomie blisko 6,2 proc.

Kurs Orleny od początku 2026 r. jest na fali wznoszącej (+28,08 proc.), gdy wzrosty kursu polskiego giganta paliwowo-energetycznego wiąże się przede wszystkim ze wzrostem cen paliw po ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego.

Źródło: PAP, XYZ

