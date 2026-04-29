29.04.2026 13:54

Zarząd Orlenu rekomenduje rekordową dywidendę

Zarząd Orlenu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 9,3 mld zł, co daje 8 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

Propozycja zarządu przewiduje termin 18 czerwca 2026 roku jako dzień dywidendy oraz 25 czerwca 2026 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rekomendacja zarządu zostanie przedstawiona ZWZ spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

W 2025 roku Orlen wypłacił 6 zł dywidendy na jedną akcję, co do tej pory było rekordem.

Ok. godziny 13.30 kurs Orleny wynosił 129,7 zł za akcję (+1,08 proc.). Oznacza to stopę dywidendę na poziomie blisko 6,2 proc.

Kurs Orleny od początku 2026 r. jest na fali wznoszącej (+28,08 proc.), gdy wzrosty kursu polskiego giganta paliwowo-energetycznego wiąże się przede wszystkim ze wzrostem cen paliw po ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego.

Źródło: PAP, XYZ

Czytaj także: Domański: wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł

Siedziba Orlenu w Warszawie
Siedziba Orlenu w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rafał Brzoska: Partnerskie relacje polityki i biznesu są fundamentem rozwoju gospodarczego
Rafał Brzoska o rozmowie z Macronem, deregulacji i relacjach biznes–polityka. Cztery kluczowe cytaty i wnioski dla polskiej gospodarki.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Finlandia chowa atomowe śmieci na 100 tys. lat. Onkalo to pierwszy taki grobowiec na świecie
Finlandia uruchamia geologiczne składowisko zużytego paliwa jądrowego. Podziemny grobowiec wykuty w granitowej skale na głębokości ponad 430 metrów ma być bezpieczny przez 100 tysięcy lat.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
UniCredit finansuje Wealthona. Umowa do 0,5 mld zł wzmocni ofertę dla MŚP
UniCredit zawarł z Wealthon umowę finansowania portfela wierzytelności o wartości do 500 mln zł. Model współpracy ma wspierać skalowanie działalności fintechu.
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Żabka rośnie mimo trudnego startu roku. 7,4 mld zł sprzedaży i plan nawet 20 tys. sklepów
Żabka rozpoczęła 2026 rok od dwucyfrowego wzrostu sprzedaży, mimo że pierwsze tygodnie kwartału były wyraźnie słabsze przez trudne warunki pogodowe. Jednocześnie zarząd podtrzymuje ambitne plany…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Islandia blisko UE. Norwegia też wraca do trudnej debaty
Przez dekady Islandia i Norwegia pozostawały poza UE, korzystając z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen. W 2026 r. oba kraje wróciły jednak do debaty o pełnej integracji. Bruksela…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM radziło sobie najgorzej w WIG20. Giełdowe notowania z 28 kwietnia 2026 r.
Dzisiejszy dzień także zakończył się spadkami na warszawskiej giełdzie. Najgorzej w WIG20 radził sobie KGHM. Tymczasem GPW Benchmark zapowiada na 29 kwietnia nadzwyczajną korektę portfeli kilku…
28.04.2026