Domański: wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł

Wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł — poinformował w środę w Radiu ZET minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Przyznał, że jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

– Planujemy wprowadzenie dodatkowych podatków dla firm, które korzystają na tej sytuacji (na wojnie na Bliskim Wschodzie — przyp. red.) — powiedział w środę w Radiu ZET minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

– Trwają prace w Ministerstwie Finansów, chcemy, aby taki podatek od nadmiarowych zysków został wprowadzony jak najszybciej. Wpływy z takiego podatku powinny przekroczyć 4 mld zł — dodał minister.

Domański był dopytywany o to, jakie firmy mogą zostać objęte podatkiem.

Orlen z całą pewnością może być objęty podatkiem — wskazał Domański.

Niedawno Domański mówił, że założenie tego typu podatku powinny być gotowe do końca kwietnia

Orlen podniósł w środę hurtową cenę benzyny Eurosuper 95

Orlen podniósł w środę hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 45 zł i jednocześnie obniżył hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 73 zł na metr sześc. - wynika z danych publikowanych przez koncern. Poprzednio, we wtorek, oba te paliwa w hurcie Orlenu zdrożały.

Według aktualnego cennika hurtowego koncernu w środę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 513 zł za metr sześc., czyli o 45 zł więcej niż dzień wcześniej, natomiast olej napędowy Ekodiesel - 6 tys. 311 zł za metr sześc., o 73 zł mniej niż dzień wcześniej.

W USA średnia cena benzyny wzrosła we wtorek do najwyższego poziomu od czterech lat - podało Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe.

Koszt obniżenia akcyzy na paliwa dla budżetu to 1,1 mld zł

Koszt obniżenia akcyzy na paliwa w okresie od 30 marca do 15 maja to ok. 1,1 mld zł — wynika z opublikowanego we wtorek uzasadnienia do rozporządzenia o obniżeniu podatku akcyzowego.

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłużyło okres stosowania niższych stawek akcyzy na paliwa do 15 maja. Pierwotnie termin stosowania rozporządzenia upływał 30 kwietnia.

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano uzasadnienie do rozporządzenia. Pojawiła się w nim informacja o kosztach, jakie obniżka akcyzy generuje dla budżetu.

Koszt dla budżetu wydłużenia okresu stosowania ww. obniżonych stawek podatku akcyzowego o dwa tygodnie, tj. do dnia 15 maja 2026 r., to ok. 350 mln zł zmniejszenia dochodów z akcyzy. Łączny koszt stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na ww. paliwa silnikowe w okresie od 30 marca 2026 r. do 15 maja 2026 r. to ok. 1,1 mld zł — podano w uzasadnieniu.

Resort finansów przypomniał w poniedziałkowym komunikacie, że przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy jest realizowane w ramach rządowego programu CPN (Ceny Paliwa Niżej), obniżającego ceny paliw. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.

Koszt obniżki VAT szacowany był na ok. 900 mln zł miesięcznie.

W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Źródło: PAP, XYZ