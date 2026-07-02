Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.07.2026
NEWSROOM XYZ
02.07.2026 08:44

Zintegrowana Sieć Kolejowa ma powstać dzięki emisji obligacji i Funduszowi Kolejowemu

Zintegrowana Sieć Kolejowa to projekt, który musi mieć swój instrument finansowy – mówi prezes spółki CPK Filip Czernicki. Wyjaśnia, że budowę i modernizacje torów sfinansują pieniądze z emisji obligacji i Funduszu Kolejowego.

Projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej zakłada zbudowanie i zmodernizowanie ponad 10 tys. km torów. Jego koszt jest szacowany na ponad 610 mld zł.

To projekt, który z pewnością musi mieć swój instrument finansowy. Jeżeli mamy jasno określony plan i możemy określić, które etapy tych inwestycji są najpilniejsze, to zaangażowanie rządu nawet na poziomie tych 20-30 mld zł rocznie wydaje się wcale nie takim nad wyraz wysokim zaangażowaniem. A to będą pieniądze publiczne. Stąd Fundusz Kolejowy, stąd mechanizmy obligacyjne – mówi Filip Czernicki, prezes spółki CPK, dla PAP.

Prezes ma nadzieję na wypracowanie szczegółów wraz z Ministerstwem Finansów.

Projekt na dekady

Jak tłumaczy, to projekt na dekady, porównywalny do Programu Rozwoju Sieci Dróg Krajowych i Autostrad.

– Tak jak ten projekt wydawał się w 1993 r. ambicją i być może iluzją, to dzisiaj wiemy, że rzeczywiście po ponad 30 latach właściwie jest na ukończeniu. Tutaj ten sam model chcieliśmy odwzorować, ale dla kolei – podkreślił.

Za budowę nowych linii ma odpowiadać CPK, a za modernizację starych – PKP PLK.

Projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej przedstawiciele CPK przedstawili w czerwcu. W jego ramach CPK i PKP PLK chcą zbudować po 2035 r. 4,7 tys. km nowych tras kolejowych oraz wyremontować 5,6 tys. km istniejących. Pierwsze 1 tys. km torów ma powstać przed 2035 r., stanowiąc m.in. część „linii Y”.

Linia "Y". Mat. pras. CPK
Tak będzie wyglądać „linia Y”.. Mat. pras. CPK

Z kolei w poniedziałek światło dzienne ujrzał projekt Horyzontalnego Rozkładu Jazdy.

Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowelizację ustawy o Funduszu Kolejowym. Nowy projekt zakłada m.in. zwiększenie udziału Funduszu w opłacie paliwowej z 19,45 proc. do 50 proc., dzięki czemu wpływy na inwestycje wzrosłyby z 2 mld zł do 10 mld zł rocznie w 2027 r. Rząd chce, by ustawa trafiła na biurko prezydenta na przełomie września i października.

Źródło: PAP, XYZ

CPK i BGK stawiają na local content. Port Polska będzie bardziej polski
Nowoczesny pociąg jadący z dużą prędkością
Projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej zakłada zbudowanie i zmodernizowanie ponad 10 tys. km torów. za 610 mld zł.
Fot. Serjio74, GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Rewolucja w Salesmanago. Manago AI odciąży marketerów w e-commerce
Rebranding i strukturalna zmiana oferty w kierunku sztucznej inteligencji wieńczy transformację firm Thulium i Leadoo po przejęciach. Technologiczna grupa wykorzystała AI, by pracę zajmującą dni…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Długowieczność robi szał na giełdzie. Ma być megatrendem wartym biliony
Coraz większe pieniądze przeznaczamy na wydłużenie życia. Ten nurt wkrótce będzie wart 8 bln dolarów rocznie. Specjaliści wskazali, kto na giełdzie najbardziej na tym skorzysta.
30.06.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Dziura w niebie nad Pekinem
Awionetka wbijająca się w wieżowiec w centrum chińskiej stolicy zabiła pilota, raniła 13 osób i obnażyła systemową lukę w obronie powietrznej jednego z najbardziej chronionych miast na świecie. Czy…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloperzy w coraz gorszych nastrojach. Mimo niezłego popytu
Deweloperzy sprzedają rekordowo wiele mieszkań. Ale tracą wiarę w dalszy wzrost sprzedaży. Czerwiec 2026 r. przyniósł najlepszy wynik sprzedażowy nieruchomości od miesięcy i jednocześnie pierwszy od…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
PKO wypłaci dużą dywidendę, a państwo zadecyduje o przyszłości Torpolu. Spokojny dzień na GPW
W poniedziałek najważniejsze informacje ze spółek dotyczyły decyzji dywidendowych, przyszłości Torpolu, rezerw bankowych oraz nowych projektów przemysłowych i technologicznych. PKO BP przeznaczy na…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Vigo Photonics zwiększa produkcję matryc podczerwieni. Firma chce zdobyć 80 mln zł (WYWIAD)
– Planujemy skokowy wzrost mocy produkcyjnych w obszarze matryc podczerwieni. Pozwoli to szybko zaspokoić znaczące zapotrzebowanie Wojska Polskiego wynikające z kontraktów w ramach programu SAFE –…
02.07.2026