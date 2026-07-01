CPK i BGK stawiają na local content. Port Polska będzie bardziej polski

Spółka CPK podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie, które ma wzmocnić pozycję polskich firm w łańcuchach dostaw i budowie Portu Polska. W grę wchodzi też wsparcie od BGK.

CPK i BGK chcą, by jak największa część pieniędzy wydawana na budowę Portu Polska trafiła do polskich firm. Ma to utworzyć nowe miejsca pracy, rozwinąć kompetencje rodzimych biznesów oraz wzmocnić ich potencjał eksportowy.

Podpisane w środę przez obie firmy porozumienie zakłada:

tworzenie warunków dla współpracy firm z Polski w celu zwiększenia ich konkurencyjności,

rozwój gałęzi przemysłu wokół infrastruktury transportowej,

dialog z przedsiębiorcami

indywidualne podejście do firm zaangażowanych w budowę Portu Polska.

– Zależy nam, aby wokół strategicznej inwestycji Portu Polska powstał silny, konkurencyjny ekosystem dostawców: od etapu przygotowawczego po realizację i utrzymanie infrastruktury – zapewnia Filip Czernicki, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny.

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BGK określa projekt Port Polska jako „szansę na budowanie kompetencji polskich przedsiębiorców”.

– Włączenie polskich firm w duże inwestycje nie tylko wzmacnia fundamenty gospodarki i jej odporność, ale również sprzyja zachowaniu kontroli nad inwestycjami strategicznymi – mówi Mirosław Czekaj, prezes BGK.

BGK jest gotowy wesprzeć polskie firmy, udzielając im gwarancji oraz kredytów. W grę wchodzi też wsparcie kapitałowe dla rozszerzania zdolności produkcyjnych.

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Źródło: PAP