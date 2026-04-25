Zmarł Andrzej Olechowski. Były minister miał 78 lat

Zmarł Andrzej Olechowski – ekonomista i polityk, minister finansów w rządzie Jana Olszewskiego oraz minister spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Był także współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Miał 78 lat.

Informacje o jego śmierci potwierdził Polskiej Agencji Prasowej (PAP) wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. „Andrzej Olechowski zmarł dziś w nocy. Wielka strata” – przekazał PAP Bosacki.

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 r. w Krakowie. W 1992 r. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Olechowski to także jeden z tzw. "trzech tenorów", czyli – obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska – założycieli Platformy Obywatelskiej.

„Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" – napisał na portalu X premier Donald Tusk.

W 2000 i 2010 r. kandydował na urząd prezydenta RP.

Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Teologii Katolickiej oraz Collegium Civitas. Jest autorem publikacji z zakresu gospodarki i polityki zagranicznej.

Źródło: PAP/XYZ