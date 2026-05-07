Zysk netto grupy BNP Paribas BP w I kw. 2026 powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy BNP Paribas BP w I kwartale 2026 r. spadł do 375,3 mln zł z 741,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk okazał się 25,8 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 298,4 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich co do zysku netto banku w I kwartale 2026 r. wahały się od 282 mln zł do 317 mln zł.

Szczegółowe wyniki finansowe BNP Paribas BP w I kwartale 2026 r.

Zysk netto grupy BNP Paribas BP w I kwartale 2026 r. spadł 49,3 proc. rok do roku i spadł 57,7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik odsetkowy wyniósł 1.445,8 mln zł i był o 2,7 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 1.407,2 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 3,2 proc. rdr i spadł 1,5 proc. kdk.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 314,7 mln zł, co oznacza, że był zgodny z prognozami analityków ankietowanych przez PAP Biznes (315,7 mln zł). Wynik z prowizji spadł 3,8 proc. rdr i był zbliżony do poziomu z zeszłego kwartału.

Koszty ogółem były na poziomie 1.059,9 mln zł, czyli były o 5,8 proc. wyższe od konsensusu na poziomie 1.001,3 mln zł. Koszty ogółem wzrosły 8,6 proc. rdr i wzrosły 31,5 proc. kdk.

Saldo rezerw wyniosło 62,5 mln zł i było o 4,9 proc. niższe od konsensusu na poziomie 65,7 mln zł. Saldo rezerw wzrosło 131,5 proc. rdr i spadło 9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Czytaj także: BNP Paribas chce przyspieszyć. Powalczy o udziały rynkowe, przyciągnie klientów i wesprze się AI

Źródło: PAP