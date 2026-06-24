Zysk netto Polskich Portów Lotniczych przekroczył 1 mld zł

Polskie Porty Lotnicze wypracowały w 2025 r. ponad 1 mld zł zysku netto. Spółka podkreśla, że to historyczne wyniki. Chce je powtórzyć w tym roku.

Przychody grupy kapitałowej Polskich Portów Lotniczych wyniosły w 2025 r. 4,02 mld zł, rosnąc o 16 proc. w ujęciu rocznym. Wartość aktywów grupy osiągnęła blisko 11 mld zł.

Z kolei zysk netto grupy wyniósł 1,03 mld zł – o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. I to pomimo wzrostu kosztów operacyjnych o prawie 14 proc. Przedstawiciele PPL zapewniają, że to historyczne poziomy.

„To rezultat sprawnej organizacji, efektywnego zarządzania, a także rekordowej liczby obsługiwanych pasażerów na zarządzanych przez PPL S.A. lotniskach” – zapewniają.

Spółka chce wypracować w 2026 r. podobne wyniki, nawet mimo negatywnego wpływu wojny na Bliskim Wschodzie.

„Będzie to możliwe dzięki dalszemu przewidywanemu wzrostowi ruchu lotniczego. Szacujemy, że liczba pasażerów korzystających z Lotniska Chopina w 2026 r. wyniesie ok. 25,2–25,5 miliona. Oznacza to wzrost o 5–7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W kolejnych latach liczba ta będzie sukcesywnie rosła, osiągając w 2030 r. zakładany poziom 30 milionów pasażerów” – poinformował członek zarządu PPL ds. finansowych Marcin Danił.

Kondycja finansowa spółki ma umożliwić jej inwestycje w infrastrukturę, w tym modernizację warszawskiego lotniska, której koszt jest szacowany na 940 mln zł. „Zgodnie z harmonogramem, prace projektowe potrwają do 2026 r., roboty budowlane zaplanowano na lata 2026–2028, a cała inwestycja zakończy się w 2029 r.” – czytamy.

Źrodło: PAP