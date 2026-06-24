Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.06.2026
NEWSROOM XYZ
24.06.2026 14:11

Zysk netto Polskich Portów Lotniczych przekroczył 1 mld zł

Polskie Porty Lotnicze wypracowały w 2025 r. ponad 1 mld zł zysku netto. Spółka podkreśla, że to historyczne wyniki. Chce je powtórzyć w tym roku.

Przychody grupy kapitałowej Polskich Portów Lotniczych wyniosły w 2025 r. 4,02 mld zł, rosnąc o 16 proc. w ujęciu rocznym. Wartość aktywów grupy osiągnęła blisko 11 mld zł.

Z kolei zysk netto grupy wyniósł 1,03 mld zł – o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. I to pomimo wzrostu kosztów operacyjnych o prawie 14 proc. Przedstawiciele PPL zapewniają, że to historyczne poziomy.

„To rezultat sprawnej organizacji, efektywnego zarządzania, a także rekordowej liczby obsługiwanych pasażerów na zarządzanych przez PPL S.A. lotniskach” – zapewniają.

Spółka chce wypracować w 2026 r. podobne wyniki, nawet mimo negatywnego wpływu wojny na Bliskim Wschodzie.

Będzie to możliwe dzięki dalszemu przewidywanemu wzrostowi ruchu lotniczego. Szacujemy, że liczba pasażerów korzystających z Lotniska Chopina w 2026 r. wyniesie ok. 25,2–25,5 miliona. Oznacza to wzrost o 5–7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W kolejnych latach liczba ta będzie sukcesywnie rosła, osiągając w 2030 r. zakładany poziom 30 milionów pasażerów” – poinformował członek zarządu PPL ds. finansowych Marcin Danił.

Kondycja finansowa spółki ma umożliwić jej inwestycje w infrastrukturę, w tym modernizację warszawskiego lotniska, której koszt jest szacowany na 940 mln zł. „Zgodnie z harmonogramem, prace projektowe potrwają do 2026 r., roboty budowlane zaplanowano na lata 2026–2028, a cała inwestycja zakończy się w 2029 r.” – czytamy.

Źrodło: PAP

Lotnisko Chopina: „skarb Warszawy, który wyczerpał możliwości”
Lotnisko Warszawa-Modlin
Polskie Porty Lotnicze wypracowały w 2025 r. ponad 1 mld zł zysku netto.
Fot. Lotnisko Warszawa-Modlin
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Przeceny na Wall Street pociągnęły w dół GPW. Notowania giełdowe z 23 czerwca 2026 r.
Przeceny spółek technologicznych na Wall Street pociągnęły w dół także europejskie giełdy. Nastrój inwestorów tylko pogorszyły odczyty PMI dla Niemiec i strefy euro, które okazały się niższe od…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polisa nie wystarczy. Jak zmiany klimatu zmieniają rynek ubezpieczeń
Powódź z września 2024 roku uszkodziła ponad 6 tys. nieruchomości gospodarczych i wygenerowała ponad 2,1 mld zł szkód ubezpieczonych. To najdroższa katastrofa naturalna w Polsce od lat i sygnał, że…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Wiek przestaje mieć znaczenie. Kompetencje w erze AI
Przez dekady każda kolejna generacja oprogramowania pogłębiała przepaść między tymi, którzy dorastali z technologią, a tymi, którzy musieli się do niej dopiero przekonywać. Generatywna sztuczna…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Odbudowa Ukrainy: EBOR ogłosi projekty za 500 mln euro. „Nie ma wielu zagranicznych inwestorów”
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wesprze kilkanaście projektów, w tym budowę elektrowni wiatrowych oraz infrastrukturę miast. Polskie LPP i Maspex wierzą w ukraiński rynek i nie potrzebują…
24.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kanadyjski gaz może popłynąć do Europy. Ottawa szykuje porty na nowy kierunek eksportu
Kanada chce wykorzystać rosnące obawy o bezpieczeństwo dostaw przez cieśninę Ormuz. Rozbudowa terminali LNG i portów, w tym Portu Churchill nad Zatoką Hudsona, ma otworzyć kanadyjskiemu gazowi drogę…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo otworzy butiki z globalną marką premium. „Jakościowy dodatek do biznesu”
Wzrost modowej grupy napędza głównie HalfPrice, do którego wkrótce dołączy bliźniaczy ShockPrice. Filarem nowej strategii są kompleksowe licencje na rozpoznawalne szeroko marki. Jedna z nich, Beverly…
22.06.2026