„Inwestorzy jakby nie widzieli żadnych zagrożeń". Notowania GPW 22 kwietnia 2026 r.

O godz. 15:55 WIG20 spadał o 0,8 proc. do ok. 3611 pkt, WIG zniżkował o 0,5 proc. do ok. 132 559 pkt, mWIG40 szedł w dół o 0,2 proc. do ok. 9110 pkt.

W Europie indeks FTSE 100 spadał o 0,1 proc., DAX tracił 0,2 proc., a CAC 40 zniżkował o 0,4 proc.

W USA Dow Jones Industrial rósł o 0,8 proc., S&P 500 zyskiwał 0,7 proc., a Nasdaq Comp. szedł w górę o 0,8 proc.

Niepewna sytuacja geopolityczna, jednak na rynkach dominuje optymizm

Mariusz Adamiak, dyrektor biura strategii rynkowych PKO BP, ocenia, że mimo niepewnej sytuacji geopolitycznej i wysokich cen ropy rynki akcji radzą sobie dobrze.

– Gdy spojrzymy na giełdy, a w szczególności na polską giełdę, to można powiedzieć, że inwestorzy jakby nie widzieli żadnych zagrożeń i bardzo optymistycznie podchodzą do przyszłości. Oczywiście jest zaniepokojenie sytuacją geopolityczną, która wpływa na gospodarkę, mimo to dominuje pogląd, że jest to przejściowe, że w interesie wszystkich zaangażowanych jest dojście do porozumienia i właśnie tego porozumienia inwestorzy oczekują – powiedział PAP Biznes Mariusz Adamiak.

– Rynki akcji nie okazują oznak istotnego stresu, natomiast rynki obligacji już go pokazały, bo rentowności obligacji są wyraźnie wyżej. Bierze się to stąd, że przy założeniu, iż szok energetyczny będzie krótkotrwały, impuls inflacyjny także będzie stosunkowo krótki i nie wpłynie znacząco na wzrost gospodarczy, czyli również na zyski spółek. Można powiedzieć, że spółki będą w stanie przerzucić wyższą inflację na odbiorców, przez co zyski wzrosną, i to także częściowo stoi za wzrostami na giełdach – dodał.

Polska giełda wykazuje oznaki odporności. WIG od początku roku 13 proc. w górę

Jego zdaniem polska giełda na tym tle wyróżnia się pozytywnie, o czym świadczy fakt, że indeks WIG od początku roku wzrósł o 13 proc. Dzieje się tak dzięki dobrym wynikom gospodarczym.

– Co prawda Polska także jest w pewien sposób dotknięta kryzysem poprzez import surowców, jednak dane pokazują, że gospodarka mimo wszystko idzie do przodu i prognozy sprzed wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, zakładające wzrost (PKB – przyp. red.) wyraźnie powyżej 3 proc., nadal są aktualne – powiedział Mariusz Adamiak.

– Sytuacja jest bardzo zmienna. Zaczyna się kolejna runda rozmów i rynki zakładają, że przyniesie ona pozytywne informacje, ale pewności oczywiście nie ma. Gospodarka światowa na pewno nie jest przygotowana na to, żeby ropa była tak droga przez długi czas. Jednak na razie widać wiarę w zakończenie konfliktu i dlatego akcje tak dobrze się zachowują – dodał.

W środę po południu w indeksie WIG20 większość spółek spadał. Najmocniej szedł w dół kurs PZU, o 2,6 proc., a na kolejnych miejscach znajdowały się banki.

W pierwszych godzinach środowego handlu na GPW jedną z najsilniejszych branż była energetyka. WIG Energia rósł o ok. 2 proc. Po południu wskaźnik ten wytracił większość tych zysków.

Kursy spółek energetycznych od początku roku są zmienne. Indeks grupujący spółki z tego sektora waha się pomiędzy 3995 pkt a 5128 pkt i łącznie do wtorkowego zamknięcia wzrósł o ponad 14 proc.

Obecnie najsilniejszym indeksem sektorowym jest WIG Gry, za czym stoi zwyżka kursu CD Projektu o 4 proc. Spółka ta na sześć poprzednich sesji łącznie wzrosła o ponad 15 proc.

Orlen, który rano zyskiwał ok. 1,7 proc., o godz. 15.55 rósł o mniej niż 1 proc. Od 2 marca do wtorkowego zamknięcia akcje Orlenu zdrożały o 10,7 proc.

Jak poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, założenia podatku od nadmiarowych zysków, tzw. windfall tax, powinny być gotowe do końca kwietnia. Pod koniec marca premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd wprowadzi podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

Wśród spółek notowanych w mWIG40 najmocniej zwyżkował Asbis, o niemal 9 proc., a następnie Cyfrowy Polsat, o 6 proc.

Asbis szacuje, że jego skonsolidowane przychody za marzec 2026 r. wyniosły ok. 462 mln dolarów i były o ok. 68 proc. wyższe niż w marcu 2025 r.

Analitycy AlphaValue/Baader podwyższyli rekomendację dla Asseco Poland do „kupuj” z „dodaj” – poinformowała agencja Bloomberg. Akcje Asseco Poland drożały o 1,5 proc.

Najmocniej na szerokim rynku zwyżkuje notowana w sWIG80 spółka Medinice. Jej akcje drożały o ponad 17 proc. Spółka rozpoczęła badanie due diligence dotyczące wyrobu medycznego CoolCryo.

Polacy coraz chętniej inwestują w ETF-y

Jak wynika z opublikowanego w środę raportu Analiz Online, w 2025 r. wartość zgromadzonych aktywów w ETF przez inwestorów indywidualnych w Polsce wzrosła do 12,8 mld zł z 7,1 mld zł, czyli o 80 proc. r/r, a w samym I kw. 2026 r. o prawie 2,6 mld zł, czyli o ok. 20 proc. k/k, do 15,4 mld zł na koniec marca.

Największe aktywa w 2025 r. zgromadziły: iShares Core MSCI World UCITS ETF oraz iShares MSCI ACWI UCITS ETF – w obu przypadkach przekroczyły 1 mld zł. Na drugim miejscu znajduje się Vanguard, który zgarnął 17 proc. rynku, głównie przez takie ETF-y jak Vanguard FTSE AllWorld UCITS ETF, Vanguard S&P 500 UCITS ETF oraz Vanguard LifeStrategy 80 proc. Equity UCITS ETF.

Główne wnioski Globalne rynki pozostają zróżnicowane, ale sentyment inwestorów jest relatywnie dobry. Mimo nieznacznych spadków na giełdach w Polsce i Europie, rynki amerykańskie notują wyraźne wzrosty. Jak zauważa Mariusz Adamiak, dyrektor biura strategii rynkowych PKO BP, inwestorzy jakby nie widzieli żadnych zagrożeń i bardzo optymistycznie podchodzą do przyszłości. W trudnym okresie, chociaż w tym tygodniu notuje nieznaczne spadki, to pozytywnie wyróżnia się GPW. Od początku 2026 r. WIG wzrósł o 13 proc. Polacy coraz chętniej inwestują w ETF-y. Jak wynika z opublikowanego w środę raportu Analiz Online, w 2025 r. wartość zgromadzonych aktywów w ETF przez inwestorów indywidualnych w Polsce wzrosła aż o 80 proc. r/r, a w samym I kw. 2026 r. o ok. 20 proc. k/k, do 15,4 mld zł na koniec marca.

Źródło: PAP, XYZ