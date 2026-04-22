Iran zaatakował trzy kontenerowce w cieśninie Ormuz, dwa z nich przejął

Iran zaatakował w środę co najmniej trzy kontenerowce w cieśninie Ormuz, a dwa z nich przejął i skierował na irańskie wody terytorialne – przekazała agencja Reutersa. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zarzucił zatrzymanym statkom, że płynęły bez niezbędnych zezwoleń.

Na jednym z zaatakowanych statków, greckim kontenerowcu Epaminondas, wskutek ostrzału został uszkodzony mostek kapitański. Kapitan jednostki zgłosił, że do statku zbliżyła się łódź patrolowa irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i otworzyła ogień. Przed incydentem nie nawiązano kontaktu radiowego, a statek został początkowo poinformowany, że ma pozwolenie na przepłynięcie cieśniny – przekazał kapitan.

Dwa kolejne statki, płynące pod banderami Panamy, zostały ostrzelane w odległości około 15 km na zachód od wybrzeża Iranu. Załogi nie ucierpiały – podał Reuters, powołując się na źródła.

Marynarka wojenna IRGC poinformowała, że panamski statek Francesca i grecki kontenerowiec Epaminondas zostały przejęte i skierowane w stronę irańskiego wybrzeża. Zarzucono im działanie bez niezbędnych zezwoleń oraz manipulowanie systemami nawigacyjnymi – poinformowała BBC.

Iran zablokował Ormuz w odwecie za rozpoczęte 28 lutego ataki USA i Izraela. Przed wybuchem wojny przez położoną w Zatoce Perskiej cieśninę Ormuz eksportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Źródło: PAP