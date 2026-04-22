Aktywa ETF w Polsce na koniec I kw. 2026 o 20 proc. znacząco wzrosły

W 2025 r. wartość zgromadzonych aktywów w ETF przez inwestorów indywidualnych w Polsce wzrosła do 12,8 mld zł z 7,1 mld zł, czyli o 80 proc. r/r, a w samym I kw. 2026 r. o prawie 2,6 mld zł, czyli o ok. 20 proc. k/k, do 15,4 mld zł na koniec marca – wynika z raportu Analiz Online.

„Ostatnie lata przyniosły wyraźne przyspieszenie rozwoju ETF-ów w portfelach polskich inwestorów indywidualnych. Tylko w 2025 r. wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła z 7,1 mld zł do 12,8 mld zł, czyli aż o 80 proc. Dla porównania aktywa tradycyjnych funduszy detalicznych oferowanych przez krajowe TFI zwiększyły się w tym samym czasie o 33 proc." – napisano w raporcie „Aktywa Polaków w ETF”, opracowanym przez Analizy Online w partnerstwie z warszawską GPW.

Rekordowe wpłaty do ETF-ów w 2025 r.

Według szacunków Analiz Online w 2025 r. polscy inwestorzy indywidualni wpłacili do ETF-ów rekordowe 4,2 mld zł netto. W sumie w latach 2019–2026 aktywa ETF wzrosły o 12,6 mld zł, co oznacza, że przyrastały o 65 proc. średniorocznie.

Z 12,8 mld zł ulokowanych w ETF-ach na koniec 2025 r. ok. 78 proc., czyli ponad 10 mld zł, przypadło na produkty akcyjne. Drugie miejsce zajęły produkty surowcowe, w których inwestorzy ulokowali ponad 1,2 mld zł, czyli 9,6 proc. wszystkich aktywów. Na trzecim miejscu znalazły się ETF-y obligacyjne, których udział w rynku wyniósł 7,9 proc.

W pierwszych trzech miesiącach 2026 r. polscy inwestorzy indywidualni wpłacili do ETF-ów prawie 2,6 mld zł, a aktywa wzrosły o 20 proc. kdk do 15,4 mld zł na koniec marca. Preferowaną klasą aktywów pozostały akcje: do ETF-ów akcyjnych inwestorzy wpłacili prawie 2,1 mld zł.

W 2025 r. największa część aktywów ulokowanych w ETF-ach w Polsce trafiła do globalnych największych graczy, z czego iShares miał ok. 45 proc. udziału w rynku, a pięć ETF-ów tego dostawcy znalazło się na liście 10 najpopularniejszych ETF-ów wśród polskich inwestorów.

Najpopularniejsze ETF-y w Polsce w 2025 r.

Największe aktywa w 2025 r. zgromadziły: iShares Core MSCI World UCITS ETF oraz iShares MSCI ACWI UCITS ETF – w obu przypadkach przekroczyły 1 mld zł. Na drugim miejscu znajduje się Vanguard, który zgarnął 17 proc. rynku, głównie przez takie ETF-y jak Vanguard FTSE AllWorld UCITS ETF, Vanguard S&P 500 UCITS ETF oraz Vanguard LifeStrategy 80 proc. Equity UCITS ETF.

Trzecie miejsce zajmują fundusze pod marką BETA ETF, które na koniec 2025 r. zgromadziły 1,5 mld zł aktywów, co dawało im 12 proc. udziału w rynku. W pierwszym kwartale 2026 r. krajowy dostawca zwiększył aktywa do 2,1 mld zł i udział w rynku do 14 proc.

Łącznie trzej najwięksi dostawcy odpowiadali w 2025 r. za 74 proc. aktywów zgromadzonych w ETF-ach w portfelach polskich inwestorów indywidualnych oraz za ponad 78 proc. napływów nowego kapitału.

Polski rynek ETF-ów pozostaje wyraźnie skoncentrowany.

– Choć w 2025 r. klienci mieli do wyboru około 1560 produktów oferowanych przez blisko 50 instytucji, aż 96 proc. środków zostało ulokowanych w ETF-ach dziesięciu największych dostawców – napisano.

Źródło: PAP