Ożywienie rozlewa się na kolejne obszary przetwórstwa przemysłowego. Firmy w najlepszych nastrojach od czterech lat

Przetwórstwo przemysłowe dobrze zakończyło ubiegły rok. Według danych opublikowanych przez GUS produkcja w grudniu 2025 r. wzrosła o 7,8 proc. r/r.

Ożywienie w przetwórstwie nie kończy się już wyłącznie na dobrach inwestycyjnych. Dotychczas to dobra koniunktura w tej części przemysłu napędzała wzrosty. Nadal jest to obszar, gdzie produkcja rośnie najszybciej. Dynamika produkcji w samym grudniu wyniosła 17,1 proc. r/r. Z kolei średnia za ostatnie trzy miesiące wynosi 10 proc.

Do dóbr inwestycyjnych dołącza również produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych. W grudniu wzrost wyniósł 7,8 proc. r/r, a w ostatnich trzech miesiącach to był 5,1 proc. Oprócz tego mocniej zaczyna rosnąć również produkcja dóbr nietrwałych oraz zaopatrzeniowych.

Ożywienie w produkcji dóbr inwestycyjnych trwa w najlepsze, napędzane transformacją energetyczną i środkami unijnymi. Przewidywana kumulacja wykorzystania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz z budżetu unijnego sprawia, że prawdopodobnie dobra koniunktura w tej części przetwórstwa utrzyma się w przyszłym roku.

Wzrost produkcji w przypadku dóbr trwałych wydaje się przede wszystkim efektem zwiększonego popytu ze strony polskich konsumentów. W danych o sprzedaży detalicznej w II połowie 2025 r. widoczne były silne wzrosty w obszarze artykułów wyposażenia domu oraz samochodów, motocykli i części. To z kolei jest efekt wysokiego wzrostu realnych dochodów oraz obniżek stóp procentowych.

W przyszłym roku popyt na dobra trwałego użytku może być jeszcze wyższy. Głównymi czynnikami oddziałującymi będzie poprawiająca się koniunktura na rynku nieruchomości. Przy czym bardziej realistyczny wydaje się scenariusz stopniowej poprawy niż gwałtownego ożywienia. Słabsza może być sytuacja na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w strefie euro. Widać tam co prawda pewne oznaki poprawy koniunktury, ale są one wciąż dosyć niemrawe.

W całym 2026 r. wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 3,4 proc. r/r.

Nastroje firm z przetwórstwa przemysłowego najlepsze od czterech lat

Dobrą koniunkturę w przetwórstwie potwierdzają również dzisiejsze dane z badań ankietowych. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł -4,1, co jest najwyższym wynikiem od września 2021 r. Bardzo mocno poprawiła się ocena bieżącej koniunktury, nieco słabiej prognoz co do przyszłości.

Ocena koniunktury nadal jednak znajduje się nieco poniżej długoterminowej średniej. Wartość wyliczana w oparciu o dane od 2000 r. wynosi 0,5. Nastroje w przetwórstwie są więc lekko przygaszone, taki stan utrzymuje się od wybuchu pandemii.

Produkcja budowlano-montażowa z niezłym wynikiem

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu również była mocna, wzrosła o 4,5 proc., choć dużą część tego wzrostu można przypisać korzystnemu układowi dni roboczych. Po odsezonowniu produkcja znalazła się na takim poziomie jak przed rokiem.

Najmocniej rosnącą kategorią były roboty budowlane specjalistyczne, gdzie dynamika wyniosła aż 23 proc. r/r. Mocno rosła również produkcja w obszarze budowy budynków, gdzie dynamika wyniosła 13,3 proc.

Słaba koniunktura panuje natomiast cały czas w obszarze budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Dynamika w grudniu wyniosła -7,2 proc. r/r. W tej kategorii znajdują się głównie inwestycje publiczne, więc to oznacza, że wbrew nadziejom jeszcze nie ruszyły „z kopyta”. Zwiększone wykorzystanie środków unijnych powinno to zmienić w 2026 r. Pozostaje jednak pytanie, jak dużo z tych środków uda się zaabsorbować do końca roku, kiedy kończy się okres wydatkowania KPO.