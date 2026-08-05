Kategoria artykułu: Biznes
Elektryfikacja gospodarki po polsku. „Jesteśmy daleko w tyle i mamy niskie ambicje”
Komisja Europejska chce przyspieszyć elektryfikację gospodarki, ale Polska ma znacznie niższe ambicje. Eksperci podkreślają, że sukces zależy od niższych cen prądu, rozbudowy sieci i większych inwestycji. Polska, należąca dziś do najmniej zelektryfikowanych gospodarek Unii, będzie musiała znacząco przyspieszyć transformację.
05.08.2026, 05:29
Wśród barier w rozwoju elektryfikacji eksperci wskazują na wysokie ceny prądu oraz niedostatecznie rozwinięte sieci energetyczne. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zakłada plan elektryfikacji unijnej gospodarki.
- Jakie cele w zakresie elektryfikacji stawia sobie Polska.
- Jak tempo zmian i przyjęte założenia oceniają eksperci.