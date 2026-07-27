Kategoria artykułu: Biznes
Nadchodzi wysyp małych reaktorów jądrowych. Polskie projekty SMR-ów wiszą jednak na włosku
W latach 30. małe reaktory jądrowe mają zacząć być podłączane do sieci na dużą skalę – przynajmniej według zapowiedzi inwestorów i dostawców technologii. Rynek SMR-ów wchodzi w etap wykraczający poza listy intencyjne, ale realizacja najbardziej zaawansowanych projektów w Polsce nadal stoi pod znakiem zapytania.
27.07.2026, 05:30
Instalacja ważącego około 952 ton fundamentu pod pierwszy mały reaktor BWRX-300 w Kanadzie wymagała użycia jednego z najpotężniejszych dźwigów na świecie. Fot. OPG
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które kraje zapowiadają budowę małych reaktorów jądrowych.
- Ile takich reaktorów jest obecnie w budowie.
- Dlaczego w Polsce SMR-owy sojusz firm wisi na włosku.