18.03.2026 15:27

Europejscy przywódcy wzywają do „gruntownego przeglądu ETS”. Jednym z nich jest Donald Tusk

Przywódcy 10 państw członkowskich Unii Europejskiej wezwali Komisję Europejską do „gruntownego przeglądu” systemu ETS. Pod listem podpisał się m.in. premier Donald Tusk.

Sygnatariusze listu skierowanego do szefowej KE Ursuli von der Leyen chcą „gruntownego przeglądu” unijnego systemu handlu emisjami, znanego jako ETS. Proponują m.in. przedłużenie obowiązywania bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, które mają wygasnąć w 2034 r. Ma to złagodzić ceny energii i zmniejszyć ryzyko zmienności cen emisji dwutlenku węgla.

Kluczowe jest złagodzenie procesu wycofywania bezpłatnych uprawnień od 2028 r., aby uniknąć nadmiernego obciążenia przemysłu” – czytamy.

Od czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu globalne otoczenie uległo znaczącym zmianom. Ceny energii gwałtownie wzrosły, inflacja sprawiła, że inwestycje niezbędne do transformacji stały się jeszcze bardziej kosztowne, a obecne rozwiązania dekarbonizacyjne nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte” – argumentują przywódcy. Ich zdaniem obecna ścieżka wycofywania darmowych uprawnień do emisji jest zbyt ambitna i może zagrozić niektórym gałęziom przemysłu.

Postulaty poparły Włochy, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Słowacja, Rumunia i Polska, w imieniu której pod listem podpisał się premier Donald Tusk.

Sygnatariusze uważają też, że Komisja Europejska powinna przedstawić zmiany nie do lipca, lecz najpóźniej pod koniec maja.

W poniedziałek szefowa Komisji ogłosiła, że przyspieszy prace nad rewizją ETS. Celem prac ma być wyznaczanie „bardziej realistycznej ścieżki dekarbonizacji po 2030 r.”. Nie podała jednak konkretnej daty.

Darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla to mechanizm przejściowy systemu ETS, który ma chronić konkurencyjność europejskiego przemysłu. Dzięki temu wybrane przedsiębiorstwa mogą emitować określone ilości dwutlenku węgla bez konieczności kupowania uprawnień na aukcjach.

Źródło: PAP

Szczyt w Brukseli 18-19 grudnia 2025 roku. Na zdjęciu prezydent Francji Emmanuel Macron, po prawej premier Donald Tusk.
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Świadome zarządzanie energią może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd
Ostatnie tygodnie przyniosły zawirowania na globalnym rynku surowców energetycznych. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przełoży się to na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych. Tymczasem polscy odbiorcy mają do wyboru coraz więcej zróżnicowanych ofert na zakup energii. Dobrze dobrana oferta i zmiana nawyków mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd.
16.03.2026
Prof. Góralczyk: Wybory na Węgrzech. Czyja wizja lepsza?
Powoli, zdecydowanymi krokami zbliża się 12 kwietnia, data węgierskich wyborów, które – jak wszystko na to wskazuje – tym razem będą miały znaczenie nie tylko dla Węgier, ale też regionu i całej Europy. A to dlatego, że ukształtowały się tam dwa duże obozy polityczne o zupełnie odmiennych obliczach i wizjach przyszłości.
18.03.2026
Mikropoświadczenia zmieniają studiowanie. „Student sam montuje sobie zajęcia jak z klocków” (WYWIAD)
Żeby nadążyć za rynkiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, największa uczelnia o tym profilu w Polsce, wchodzi w zupełnie nowy model prowadzenia studiów. Prof. Bernard Ziębicki, rektor UEK, nie wierzy w zapowiedzi, że AI wygryzie jego absolwentów z pracy, bo większość pracuje już na studiach, a rynek wchłania ich niemal w stu procentach. Opowiada też, jak się zmienią studia w najbliższych latach, co warto studiować i dlaczego Polsce grozi patentowanie kreatywne, które jest równie szkodliwe jak kreatywna księgowość.
18.03.2026
Przełom w grupie InPost. Zagraniczne rynki pierwszy raz ważniejsze niż Polska
Po raz pierwszy w historii logistycznej firmy rynki zagraniczne przyniosły więcej przychodów niż Polska. Na krajowym rynku dynamikę wzrostu spowolnił „mechanizm Allergo". Rekordowe wyniki to jednak tylko część historii – spółka szykuje kolejne miliardowe inwestycje w technologie i rozwój sieci automatów w Europie.
18.03.2026
Czesi na czele Europy Środkowej, a Polska na szarym końcu? To efekt błędnej metodologii
Czeska gospodarka radzi sobie lepiej niż którakolwiek inna w regionie – wynika z najnowszego raportu portalu Evropa v datech. Tamtejsza ekonomia charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności oraz robotyzacji. Autorzy publikacji wyraźnie akcentują przewagi Czech nad Polską, która w zestawieniu wypada zaskakująco słabo. Sprawdzamy, czy Indeks dobrobytu i zdrowia finansowego rzeczywiście oddaje kondycję gospodarek, czy raczej upraszcza obraz rzeczywistości.
18.03.2026