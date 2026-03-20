Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.

Piątkowa sesja przyniosła spadki na warszawskiej giełdzie. Akcje PGE straciły ponad 8 proc., wyraźnie zniżkowały też notowania Budimexu, Kruka i Aliora. Spośród spółek WIG20 tylko Żabka i CD Projekt zdołały zakończyć tydzień z mocnym wzrostem.

20.03.2026, 17:53
Warszawska giełda kończy tydzień ze spadkami. Fot. PAP/Rafał Guz

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW w piątek 20 marca 2026 r.
  2. Jak wyglądały notowania spółek WIG20.
  3. Co wpływa na sytuację na GPW.
Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się wyraźnymi stratami głównych indeksów. Straty były jednak niższe niż w czwartek.

WIG20 wyniósł na zamknięciu –0,9 proc., mWIG40 spadł o 2 proc., a  sWIG80 – o 0,7 proc. Z kolei szeroki WIG stracił w piątek 1,1 proc.

Żabka i CD Projekt liderami w WIG20, PGE mocno w dół

Liderem wzrostów w piątek została Żabka. Jej notowania wzrosły o 4,7 proc. Spółka opublikowała po czwartkowej sesji wyniki za IV kw. 2025 r., które okazały się wyraźnie lepsze od rynkowych prognoz.

Tuż za Żabką uplasował się CD Projekt, którego akcje podrożały o 4,2 proc. Producent Wiedźmina i Cyberpunka także pokazał poprzedniego dnia po sesji kwartalne wyniki, które – tak jak w przypadku Żabki – przebiły założenia analityków.

Tydzień na plusie zakończyły także Dino (+0,9proc.) i Orlen (+0,5 proc.) i LPP (+0,1 proc.). Reszta blue chipów odnotowała spadki.

Najmocniej, bo o 8,1 proc., potaniały akcje PGE. We wtorek spółka wzrosła o prawie 14 proc., by potem stracić 1,3 proc. w środę i 2,3 proc. w czwartek.

Wyraźne straty zaliczyły także Budimex (–3,6 proc.), Kruk (–3,2 proc.) i Alior (–3 proc.). O ponad 1 proc. spadły też notowania Pepco, PKO BP, Grupy Kęty, Pekao, PZU, Orange, mBanku i KGHM.

Energetyka mocno spada, rosną gry

Spośród indeksów sektorowych najmocniej spadła energetyka, tracąc –6,3 proc. To efekt spadków PGE, ale też Tauronu (–6,8 proc.) i Enei (–4,9 proc.).

Wyraźne spadki notują także sektor chemiczny (–3,9 proc.), budowlany (–2,6 proc.) i informatyczny (–2,1 proc.). Banki zniżkują o 1,4 proc.

Najmocniej rośnie indeks WIG-gry (+3,7 proc.), ciągnięty w górę przez notowania CD Projekt, który ma 85-procentowy udział w portfelu. Spadków uniknęły także sektor paliwowy, odzieżowy i spożywczy, zamykając tydzień ze skromnymi wzrostami.

W Europie też przeważają spadki

Podobnie jak poprzedniego dnia, w piątek na europejskich giełdach przeważały spadki i były one w większości silniejsze od tych widocznych na GPW.

Euro Stoxx 50 i niemiecki DAX spadły po 2 proc. brytyjski FTSE 100 o 1,5 proc., a francuski CAC 40 – o 1,8 proc. Hiszpański IBEX 35 stracił za to 1,1 proc., a włoski FTSE MIB – 2 proc.

Wojna i stopy procentowe zniechęcają do ryzyka

W tym tygnodniu WIG20 wynosił +0,6 proc. w poniedziałek, +2,2 proc. we wtorek, –0,7 proc. w środę, i –1,9 proc w czwartek. Spadek o 0,9 proc. w piątek oznacza więc trzeci dzień z rzędu na czerwono.

Podobnie zachowywał się szeroki WIG, wynosząc po kolei +0,4 proc, + 2,1 proc., –0,7 proc. , –1,7 proc. i wreszcie –1,1 proc. w piątek.

– Jeśli chodzi o mijający tydzień, to jest kolejny tydzień wojny na Bliskim Wschodzie, która była głównym czynnikiem decydującym o sentymencie. Wszystko było uzależnione od notowań ropy. Inwestorzy starają się wycenić, jak długo te podwyższone notowania ropy będą się utrzymywać – mówi Rafał Sadoch, analityk BM mBanku.

– Jak na razie nie widać oznak końca konfliktu, a zatem inwestorzy uciekają od ryzyka, widzimy spadki na giełdach – dodaje.

Dodatkowym elementem zniechęcającym do ryzyka są decyzje banków centralnych, które podtrzymują stopy procentowe. W środę taką decyzję podjął amerykański Fed, a w czwartek – Europejski Bank Centralny, Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Anglii.

Główne wnioski

  1. Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się stratami głównych indeksów. WIG20 wyniósł na zamknięciu –0,9 proc., a szeroki WIG – piątek 1,1 proc. Dla obu indeksów to trzeci dzień z rzędu ze spadkami po tym, jak rosły w poniedziałek i wtorek.
  2. Na piątkowej sesji spadały niemal wszystkie spółki WIG20. Największe straty, o ponad 8 proc., odnotowało PGE. Pozytywnie na tle reszty blue chipów wyróżniły się Żabka i CD Projekt. Ich akcje podrożały o ponad 4 proc.
  3. Wyraźnie najsłabszy w piątek był sektor energetyczny, który stracił ponad 6 proc. Wszystkie trzy najważniejsze spółki indeksu – PGE, Tauron i Enea – zaliczyły wyraźne spadki. Z kolei najlepiej zachował się indeks WIG-gry, gdzie 85 proc. udziałów ma CD Projekt.