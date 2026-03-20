Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.

Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się wyraźnymi stratami głównych indeksów. Straty były jednak niższe niż w czwartek.

WIG20 wyniósł na zamknięciu –0,9 proc., mWIG40 spadł o 2 proc., a sWIG80 – o 0,7 proc. Z kolei szeroki WIG stracił w piątek 1,1 proc.

Żabka i CD Projekt liderami w WIG20, PGE mocno w dół

Liderem wzrostów w piątek została Żabka. Jej notowania wzrosły o 4,7 proc. Spółka opublikowała po czwartkowej sesji wyniki za IV kw. 2025 r., które okazały się wyraźnie lepsze od rynkowych prognoz.

Tuż za Żabką uplasował się CD Projekt, którego akcje podrożały o 4,2 proc. Producent Wiedźmina i Cyberpunka także pokazał poprzedniego dnia po sesji kwartalne wyniki, które – tak jak w przypadku Żabki – przebiły założenia analityków.

Tydzień na plusie zakończyły także Dino (+0,9proc.) i Orlen (+0,5 proc.) i LPP (+0,1 proc.). Reszta blue chipów odnotowała spadki.

Najmocniej, bo o 8,1 proc., potaniały akcje PGE. We wtorek spółka wzrosła o prawie 14 proc., by potem stracić 1,3 proc. w środę i 2,3 proc. w czwartek.

Wyraźne straty zaliczyły także Budimex (–3,6 proc.), Kruk (–3,2 proc.) i Alior (–3 proc.). O ponad 1 proc. spadły też notowania Pepco, PKO BP, Grupy Kęty, Pekao, PZU, Orange, mBanku i KGHM.

Energetyka mocno spada, rosną gry

Spośród indeksów sektorowych najmocniej spadła energetyka, tracąc –6,3 proc. To efekt spadków PGE, ale też Tauronu (–6,8 proc.) i Enei (–4,9 proc.).

Wyraźne spadki notują także sektor chemiczny (–3,9 proc.), budowlany (–2,6 proc.) i informatyczny (–2,1 proc.). Banki zniżkują o 1,4 proc.

Najmocniej rośnie indeks WIG-gry (+3,7 proc.), ciągnięty w górę przez notowania CD Projekt, który ma 85-procentowy udział w portfelu. Spadków uniknęły także sektor paliwowy, odzieżowy i spożywczy, zamykając tydzień ze skromnymi wzrostami.

W Europie też przeważają spadki

Podobnie jak poprzedniego dnia, w piątek na europejskich giełdach przeważały spadki i były one w większości silniejsze od tych widocznych na GPW.

Euro Stoxx 50 i niemiecki DAX spadły po 2 proc. brytyjski FTSE 100 o 1,5 proc., a francuski CAC 40 – o 1,8 proc. Hiszpański IBEX 35 stracił za to 1,1 proc., a włoski FTSE MIB – 2 proc.

Wojna i stopy procentowe zniechęcają do ryzyka

W tym tygnodniu WIG20 wynosił +0,6 proc. w poniedziałek, +2,2 proc. we wtorek, –0,7 proc. w środę, i –1,9 proc w czwartek. Spadek o 0,9 proc. w piątek oznacza więc trzeci dzień z rzędu na czerwono.

Podobnie zachowywał się szeroki WIG, wynosząc po kolei +0,4 proc, + 2,1 proc., –0,7 proc. , –1,7 proc. i wreszcie –1,1 proc. w piątek.

– Jeśli chodzi o mijający tydzień, to jest kolejny tydzień wojny na Bliskim Wschodzie, która była głównym czynnikiem decydującym o sentymencie. Wszystko było uzależnione od notowań ropy. Inwestorzy starają się wycenić, jak długo te podwyższone notowania ropy będą się utrzymywać – mówi Rafał Sadoch, analityk BM mBanku.

– Jak na razie nie widać oznak końca konfliktu, a zatem inwestorzy uciekają od ryzyka, widzimy spadki na giełdach – dodaje.

Dodatkowym elementem zniechęcającym do ryzyka są decyzje banków centralnych, które podtrzymują stopy procentowe. W środę taką decyzję podjął amerykański Fed, a w czwartek – Europejski Bank Centralny, Szwajcarski Bank Narodowy i Bank Anglii.