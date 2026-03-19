19.03.2026

CD Projekt pokazał wyniki za IV kw. 2025 r. Zysk netto wyraźnie powyżej prognoz

Zysk netto CD Projekt wyniósł w IV kw. 2025 r. 174,2 mln zł, o 80 proc. powyżej oczekiwań rynku. W całym 2025 r. wyniósł 520 mln zł. Lepszy od prognoz okazał się też wskaźnik EBITDA.

W IV kw. 2025 r. zysk netto z działalności kontynuowanej grupy CD Projekt wyniósł 174,2 mln zł – wynika z raportu spółki. To o prawie 80 proc. więcej niż zakładał konsensus rynkowy, wskazujący na 97,4 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł z kolei 167 mln zł. Tu też widać wzrost o 53 proc. w porównaniu z oczekiwaniami rynku, który zakładał 109,5 mln zł. Nie zaskoczyły za to przychody, wynosząc 208 mln zł – niemal tyle, ile zakładał konsensus.

W całym 2025 r. spółka wypracowała 520,9 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 428,4 mln zł w 2024 r. Zysk operacyjny wyniósł za to 470,6 mln zł wobec 366,5 mln zł rok wcześniej. Z 798 mln zł do 867 mln zł wzrosły przychody grupy, a EBITDA wyniosła 539 mln zł.

Cyberpunk głównym źródłem przychodów, nowa gra na horyzoncie

Głównym motorem przychodów pozostawała sprzedaż gry Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem Widmo Wolności, a także gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

"Do tej pory sprzedaliśmy ponad 85 mln kopii gier z trylogii wiedźmińskiej, 35 mln kopii Cyberpunka 2077 i 10 mln Widma Wolności" – powiedział Michał Nowakowski, joint CEO firmy.

Pod koniec 2025 r. CD Projekt sfinalizował sprzedaż 100 proc. udziałów w spółce GOG za kwotę 90,7 mln zł.

"Podjęliśmy decyzję o sprzedaży GOG, aby skupić pełnię uwagi i zasobów na produkcji gier wideo [...] GOG pozostaje naszym ważnym partnerem biznesowym. Chcemy, aby nasze przyszłe gry były nadal dostępne na tej platformie" – powiedział Piotr Nielubowicz dyrektor finansowy spółki.

Dodał, że w 2025 r. spółka zainwestowała ponad 513 mln zł w rozwój nowych gier i produktów towarzyszących. Zespół studia CD Projekt RED rozpoczął prace nad kolejną grą.

Źródło: PAP

