18.03.2026 19:05

Jest decyzja Fed ws. stóp procentowych w USA. Pozostaną bez zmian

Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku podjął decyzję ws. stóp procentowych w USA. Wbrew oczekiwaniom prezydenta USA Donalda Trumpa i zgodnie z prognozami rynku pozostaną one w tym samym przedziale.

Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaną w przedziale 3,50-3,75 proc.

Niepewność co do perspektyw gospodarczych utrzymuje się na wysokim poziomie. Wpływ wydarzeń na Bliskim Wschodzie na gospodarkę USA jest niepewny” – czytamy w komunikacie Fed.

Prognozy rynkowe wskazywały, że stopy pozostaną na tym samym poziomie z 99-procentowym prawdopodobieństwem.

Jeszcze pod koniec lutego rynek wyceniał dwie i pół obniżki stóp Fed po 25 pb. [...] Takie sygnały w krótkim horyzoncie mogą podtrzymywać podwyższone rentowności obligacji, wzmacniać dolara i osłabiać złotego – ocenia Mirosław Budzicki, strateg rynkowy PKO BP.

Przedstawiciele Fed zakladają, że w 2026 r. dojdzie do jednej obniżki o 25 pb. 2027 r. też ma przynieść jedną obniżkę, a 2028 r. – żadnej.

„Dostępne wskaźniki sugerują, że aktywność gospodarcza USA rozwija się w solidnym tempie. Wzrost zatrudnienia utrzymuje się na niskim poziomie, a stopa bezrobocia w ostatnich miesiącach praktycznie się nie zmieniła. Inflacja utrzymuje się na nieco podwyższonym poziomie” – czytamy.

Ostatnie zmiany w zakresie kosztu pieniądza przypadły na koniec 2025 r. Na posiedzeniach we wrześniu, w październiku oraz grudniu władze monetarne każdorazowo decydowały się na korektę o 25 pkt bazowych w dół. W styczniu 2026 r. FOMC pozostawił stopy procentowe bez zmian.

W tle jest też kwestia zmiany na stanowisku przewodniczącego, ponieważ szefowi Fed Jerome’owi Powellowi zostały dwa miesiące kadencji. Jest on w konflikcie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który naciskał na Fed, by stopy procentowe poszły w dół.

Źródło: PAP, XYZ

Szef Fed Jerome Powell
FOMC podjął decyzję ws. wysokości poziomu stóp procentowych w USA. Na zdjęciu szef Fed Jerome Powell.
Fot. Getty Images
