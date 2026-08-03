Globalny gigant pilatesu wybrał Polskę. Xtreme Brands rozkręci Strong Pilates w regionie
Grupa fitness, otwierająca ponad sto siłowni i sal zabaw rocznie w ramach franczyzy, sama została masterfranczyzobiorcą. Wprowadzi australijską markę do 10 krajów Europy. W samej Polsce widzi miejsce na dziesiątki obiektów.
03.08.2026, 05:30
James Cotton poznał branżę fitness na wylot w Wielkiej Brytanii. Do Xtreme Brands dołączył w 2022 r., by przejąć od założyciela firmy rolę prezesa. Fot. materiały prasowe/Xtreme Brands
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Europa Środkowa i Wschodnia – w tym Polska – to atrakcyjny region dla Strong Pilates.
- Jakie plany i ambicje względem nowego biznesu ma Xtreme Brands.
- Co przesądziło o postawieniu na pilates i masterfranczyzę zamiast zbudowania trzeciej własnej marki fitness od podstaw.