Twórcy Sympatii oddali kontrolę w Fitatu. Grupa znanych inwestorów rozkręci żywieniową aplikację w Europie Zachodniej
Założyciele technologicznej spółki od kalkulatora kalorii powierzyli rozwinięcie jej międzynarodowo doświadczonym inwestorom. W kilkudziesięciomilionowej transakcji większościowy pakiet przejęli m.in. Maciej Zientara, Wojciech Duda oraz André Gerstner. Dobrze wyszedł na tym fundusz SpeedUP oraz… Ewa Chodakowska. Na czele Fitatu stanął szef e-commerce Wakacje.pl z WP Holdingu.
03.02.2026, 05:45
Wojciech Wrzaskała po latach kierowania Fitatu oddał ster. Przejął go Jakub Biczkowski, który dołączył do spółki wraz z grupą inwestorów. Planuje rozwinąć ją międzynarodowo. Fot. materiały prasowe/Fitatu
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką transformację przeszło Fitatu i jakie ma dalsze plany.
- Dlaczego, za ile i z jakimi nadziejami przejęła firmę grupa inwestorów.
- Jak udaną inwestycją Fitatu jest dla funduszu SpeedUp i do jakiego rodzaju transakcji chce zachęcić rynek.