Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Harmonia Sezon 2 Odc. 17
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Grażyna Wolszczak. Sport to patent na długowieczność?
Gościnią podcastu Harmonia w XYZ jest Grażyna Wolszczak, aktorka, współwłaścicielka Garnizonu Sztuki i fanka sportu. Mówi, jak się robi i utrzymuje dobrą formę na drugą połowę życia oraz jaka jest jej recepta na długowieczność.
04.07.2026, 03:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie znaczenie w życiu Grażyny Wolszczak ma sport.
- Czy Grażyna Wolszczak ma ambicje wziąć udział w maratonie.
- Jakie są supermoce aktorki.