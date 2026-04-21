Handel skręca w stronę parków. To one dziś napędzają inwestycje

Polski rynek nieruchomości handlowych wchodzi w kolejną fazę rozwoju, w której dominującą rolę odgrywają parki handlowe. Ten format nie tylko odpowiada na zmieniające się potrzeby konsumentów, lecz także wpisuje się w aktualne strategie inwestorów i deweloperów. W pierwszym kwartale 2026 r. niemal cała nowa podaż powierzchni handlowej została zrealizowana właśnie w tej formule.



Na początku 2026 r. oddano do użytku około 70 tys. m kw. nowej powierzchni. To sporo. Do użytku oddano pięć nowych obiektów oraz rozbudowano sześć istniejących. Jednocześnie całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce przekroczyły poziom 13,9 mln m kw. Liczba obiektów to już ponad 730.

– Parki handlowe coraz częściej zastępują inne formaty. Inwestorzy decydują się m.in. na przekształcanie centrów handlowych, szczególnie tych, w których dominującym najemcą był hipermarket – mówi Wojciech Wojtowicz, starszy analityk, dział Market Insights, Colliers.



Takie zmiany objęły wybrane obiekty po zamknięciu sklepów sieci Tesco. Aktualnie w budowie znajdują się m.in. Comfy Park Bydgoszcz oraz Galeria Lubelska.



– W obu przypadkach najemca spożywczy pozostanie ten sam, jednak powierzchnia obiektu będzie mniejsza – podkreśla ekspert Colliers.

Strukturalna zmiana podaży i nasycenie rynku

Zmiana struktury podaży jest konsekwencją stopniowego nasycenia rynku w największych miastach, gdzie poziom dostępnej powierzchni handlowej osiągnął już wysokie wartości. W aglomeracjach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców wskaźnik ten wynosi około 1 100 m kw. na tysiąc osób. To niestety ogranicza potencjał dla nowych dużych centrów handlowych.

Z kolei w mniejszych ośrodkach sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ poziom nasycenia jest tam wyraźnie niższy. W miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców wynosi on około 700-800 m kw. Natomiast w najmniejszych ośrodkach spada nawet do 200 m kw. na tysiąc osób.

– Największe parki handlowe stają się kluczowymi lokalizacjami handlowymi właśnie w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców. To tam w ostatnim kwartale powstało najwięcej nowej powierzchni handlowej. To również tam najwięcej się ich buduje – zauważa Wojciech Wojtowicz.



Wśród największych realizowanych projektów są m.in. BIG Piła, Brama Bieszczad w Sanoku oraz Vendo Park Bolesławiec.

Konsumpcja prywatna jako motor rynku

Rozwój sektora handlowego w Polsce jest silnie powiązany z poziomem konsumpcji prywatnej, która stanowi jeden z głównych filarów wzrostu gospodarczego. W ostatnich latach konsumpcja odpowiadała za znaczną część dynamiki PKB, co bezpośrednio przekładało się na wyniki sektora retail.

Wzrost dochodów gospodarstw domowych, stabilna sytuacja na rynku pracy oraz poprawa nastrojów konsumenckich sprzyjają zwiększaniu wydatków, a tym samym wspierają rozwój sieci handlowych. Również w mniejszych miastach.

Dla inwestorów oznacza to większą przewidywalność przepływów finansowych oraz większą skłonność do lokowania kapitału w nieruchomości handlowe, szczególnie w segmentach o stabilnym popycie, takich jak parki handlowe.



– Dane za pierwszy kwartał 2026 r. potwierdzają, że rynek nieruchomości handlowych w Polsce jest stabilny. Natomiast struktura nowej podaży jest wyraźnie dopasowana do aktualnych potrzeb zarówno najemców, jak i konsumentów. Dominacja parków handlowych wynika z ich efektywności kosztowej, elastyczności oraz silnego osadzenia w lokalnych rynkach, co czyni je naturalnym wyborem dla deweloperów i inwestorów – komentuje Anna Radecka-Łysiak, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych w Colliers.

Parki handlowe jako odpowiedź na potrzeby konsumentów

Rosnąca popularność parków handlowych wynika przede wszystkim z ich funkcjonalności i dopasowania do codziennych zachowań zakupowych. Obiekty te oferują szybki i wygodny dostęp do sklepów, łatwe parkowanie oraz koncentrację najemców odpowiadających na podstawowe potrzeby konsumentów.



– Parki handlowe skutecznie odpowiadają na potrzeby konsumentów oraz lokalnych rynków, oferując wygodę zakupów i elastyczność najmu. To format relatywnie odporny na wahania koniunktury, dlatego deweloperzy konsekwentnie koncentrują się właśnie na nim – mówi Wojciech Wojtowicz.

W przeciwieństwie do dużych galerii handlowych parki handlowe nie wymagają, by spędzać tam długi czas na zakupach. To wpisuje się w zmieniający się styl życia klientów. Istotną rolę odgrywa także rozwój segmentu dyskontowego oraz sklepów convenience, które stanowią podstawę oferty parków handlowych i zapewniają im stabilny przepływ klientów.

– Sąsiedztwo parków handlowych doceniają także najemcy z segmentu wyposażenia wnętrz oraz sieci DIY (Do-it-yourself). W sąsiedztwie podwarszawskiego San Parku w I kw. 2026 r. otwarto nowy salon Agata Meble, a kolejny powstaje w Pile. W parku handlowym w Bolesławcu zaplanowano z kolei salon Leroy Merlin. A to nie wszystko – podkreśla ekspert.

Dekada dynamicznego wzrostu i zmiana funkcji

Parki handlowe są głównym formatem działalności deweloperskiej w sektorze projektów handlowych. Analiza obiektów o powierzchni przekraczającej 5 tys. m kw. powierzchni najmu wskazuje, że w ostatniej dekadzie podaż tych obiektów zwiększyła się ponad 3,5-krotnie.

– Parki handlowe coraz wyraźniej ewoluują także w kierunku miejsc o zróżnicowanej funkcji handlowo-usługowej. Rosnąca atrakcyjność tego formatu sprawia, że przestają pełnić wyłącznie rolę punktów szybkich zakupów, stając się lokalnymi centrami codziennej aktywności – zauważa Wojciech Wojtowicz.



W parkach handlowych pojawiają się także funkcje rozrywkowo-rekreacyjne.



– Najliczniejszą grupą są sieci fitness. Jednak w aktualnie realizowanych obiektach planowane są również centra wspinaczkowe (Libretto), korty do gry w padla (San Park, Galeria Lubelska) czy parki trampolin (Galeria Lubelska) – mówi analityk Colliers.

Aktywność inwestorów i duże transakcje portfelowe

Wysoka atrakcyjność parków handlowych znajduje odzwierciedlenie w rosnącej aktywności inwestycyjnej. W pierwszym kwartale 2026 r. sfinalizowano jedną z największych transakcji w sektorze. Węgierska spółka Shopper Park Plus przejęła portfel ośmiu obiektów handlowych należących do Ceetrus i Auchan. Wartość portfela została wyceniona na ponad 210 mln euro (blisko 900 mln zł).

Równolegle obserwowane są kolejne zmiany właścicielskie, obejmujące zarówno pojedyncze obiekty, jak i większe portfele nieruchomości. Tego typu transakcje potwierdzają, że inwestorzy postrzegają parki handlowe jako stabilny i przewidywalny segment rynku, oferujący relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne.

Warto podkreślić, że największe transakcje portfelowe odpowiadają za znaczną część całkowitego wolumenu inwestycyjnego, co wzmacnia znaczenie tego segmentu w strukturze rynku.

Perspektywy rozwoju i przyszłość sektora

Prognozy na kolejne kwartały wskazują na utrzymanie dominacji parków handlowych w strukturze nowej podaży. Na koniec pierwszego kwartału 2026 r. w budowie pozostawało około 680 tys. m kw. powierzchni handlowej. z czego aż 94 proc. stanowiły projekty w formacie parków.



– Przewidujemy dalszy wzrost, szczególnie formatu parków handlowych, które w perspektywie kolejnych 2-3 lat nadal będą dominowały nową podaż – mówi Maciej Kotowski, Director, Research & Consultancy, JLL.

Deweloperzy koncentrują się na projektach o mniejszej skali, realizowanych zarówno w mniejszych miastach, jak i na obrzeżach dużych aglomeracji. W takich miejscach rozwój napędzany jest przez suburbanizację oraz nowe inwestycje mieszkaniowe.



– Biorąc pod uwagę rosnący poziom nasycenia i tempo rozwoju rynku, niektóre projekty mogą zostać zarzucone lub odłożone w czasie. Gracze poszukują nowych możliwości i atrakcyjnych działek w miejscowościach, gdzie oferta jest ograniczona, nawet pomimo relatywnie niższej siły nabywczej lokalnych konsumentów – dodaje ekspert JLL.



Efektem takiego podejścia może być też większa selektywność inwestorów. Choć już teraz jest ona widoczna.



– Wysoka aktywność inwestycyjna utrzyma się w nowych osiedlach dużych miast, na obrzeżach największych aglomeracji oraz w mniejszych miastach o ograniczonej konkurencji. Jednak już dziś obserwujemy nasycenie rynków lokalnych, gdzie spośród kilku planowanych inwestycji do fazy realizacji dotarły jedynie jeden lub maksymalnie dwa – zauważa Wojciech Wojtowicz.