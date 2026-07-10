Kategoria artykułu: Biznes
Historyczny dzień dla polskiej energetyki. Prąd z morskich wiatraków po raz pierwszy trafi do sieci
W piątek 10 lipca operator sieci przesyłowej uruchomi ogromną stację Choczewo na Pomorzu, która umożliwi przesył energii z morskich farm wiatrowych w głąb kraju. Tego samego dnia do systemu trafi też pierwsza moc z morskiej farmy Baltic Power, budowanej przez Orlen i Northland Power.
10.07.2026, 05:00
Budowa stacji energetycznej Choczewo na Pomorzu została sfinansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Fot. SPIE
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie inwestycje były potrzebne do uruchomienia farm wiatrowych na Bałtyku.
- Na jakim etapie jest budowa wiatraków na polskim morzu.
- Jakie kolejne inwestycje planowane są na Pomorzu.