Santander zmienił się w Erste Bank Polska

Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska uchwaliło zmianę nazwy na Erste Bank Polska. To efekt największej transakcji w historii polskiego sektora bankowego.

W czwartek odbyło się Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska. Wśród podjętych uchwał znalazła się ta o zmianie nazwy na Erste Bank Polska. Jak wynika z przyjętej uchwały, wchodzi ona w życie z dniem jej podjęcia, ale ze skutkiem z dniem wpisania tej zmiany do rejestru przedsiębiorców. Według wcześniejszych informacji proces zmiany marki bank rozpocznie w drugim kwartale 2026 r.

Inna z decyzji WZ polegała na powołaniu nowych członków rady nadzorczej banku. W jej skład weszli Peter Bosek, prezes Erste Group Bank, oraz Alexandra Habeler–Drabek, Stefan Dörfler i Maurizio Poletto – członkowie zarządu Erste Group. Wcześniej te same stanowiska opuścili przedstawiciele hiszpańskiej Santander Group.

Tym samym Erste Bank Polska stał się trzecim co do wielkości bankiem detalicznym w Polsce. Według danych ze strony banku, na koniec 2024 r. obsługiwał ok. 7,5 mln klientów, miał 349 oddziałów i 399 placówek partnerskich, zatrudniał prawie 11,4 tys. osób. Aktywa banku na koniec 2024 r. wynosiły ponad 304 mld zł.

Z kolei austriacka Erste Group obsługuje ponad 23 miliony klientów na 8 rynkach. Zatrudnia blisko 55 000 pracowników i posiada ponad 2100 oddziałów.

Przeczytaj również: Nadchodzi Erste, czyli 200 lat wzlotów i upadków z lądowaniem w Polsce

Źródło: XYZ/PAP