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Od nowej odmiany pomidora po AI. Jak gigant spożywczy z nauką tworzy nową żywność
Grupa Maspex rozpoczyna nowe projekty B+R, do których włącza naukę. Od 2017 r. zrealizowała już setkę takich wspólnych przedsięwzięć. – Nauka musi odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze – mówi dr Marta Kutyna-Bakalarska odpowiedzialna w firmie za innowacje.
09.06.2026, 05:15
Kilka lat trwał projekt poszukiwania nowych odmian pomidora i ogórka odpornych na przymrozki. Maspex realizował go wspólnie z firmą nasienniczą, partnerem biotechnologicznym oraz firmą informatyczną, która stworzyła system monitorowania upraw dla rolników. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie projekty B+R uruchamia największa polska firma spożywcza.
- Z którymi uczelniami współpracuje i jakie badania im zleca.
- Dlaczego pokazywanie przykładów kooperacji biznesu z nauką jest ważne.