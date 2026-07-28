Jak NASCAR zamienił kryzys w sukces? Zespoły straciły dużych sponsorów, a zaczęły zarabiać więcej
Dekadę temu NASCAR zaczął tracić popularność, a z serii wycofali się najwięksi sponsorzy. Zespoły zmieniły model sponsoringowy i zamiast walczyć o jedną wielką umowę, zaczęły zarabiać więcej dzięki wielu mniejszym partnerom. Jednocześnie popularność sportu rozkwitła na nowo.
28.07.2026, 04:15
Jednym z dużych sponsorów, którzy nagle wycofali się z NASCAR, był Mars, właściciel marki M&M's. Fot. Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego utrata największych sponsorów ostatecznie zwiększyła przychody zespołów NASCAR.
- Jak zmiana modelu sponsoringowego pomogła NASCAR odzyskać popularność i dotrzeć do nowych kibiców.
- Jak zmiany techniczne oraz społeczne wpłynęły na biznesowy rozwój NASCAR.