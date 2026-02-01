Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Kawiarnie w kryzysie. Czy nowe trendy odmienią rynek?
Kawiarnie przeżywają najtrudniejszy okres od lat. Długa i surowa zima wyraźnie odbiła się na frekwencji – coraz mniej klientów decyduje się na wizytę w lokalu czy zakup kawy na wynos. Spadek ruchu widać zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Właściciele kawiarni próbują jednak odwrócić ten trend. Coraz częściej sięgają po nowe formaty, dodatkowe usługi i nietypowe pomysły, które mają przyciągnąć gości i zatrzymać ich na dłużej. Zamiast klasycznej kawiarni – miejsce spotkań, pracy, wydarzeń kulturalnych albo przestrzeń „do doświadczeń”.
Sroga zima spowodowała, że mniej osób odwiedza kawiarnie. Branża liczy na odbicie wiosną i latem m.in. za sprawą tegorocznych rynkowych trendów, które brzmią bardzo zachęcająco. Fot. Kuba Szymanek
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z jakimi problemami mierzy się obecnie rynek kawiarni w Polsce.
- Czy należy spodziewać się dalszych podwyżek cen kawy i co wpływa na koszt surowca.
- Jakie trendy mogą zdominować rynek kawiarni w 2026 r.